Waimes: Le château de Reinhardstein star d’une BD

Je voulais faire un truc autour de la nature et de la forêt avec des personnages légendaires issus du Moyen Âge comme la fée Mélusine, les chevaliers de la table ronde, le cheval Bayard

"De base, j’ai découvert le château au moment où j’ai voulu créer cette histoire, explique l’auteur. En fait, il s’agit d’une histoire où j’aborde des personnages que je n’avais pas encore utilisés dans mes BD précédentes de contes et de légendes. Je voulais faire un truc autour de la nature et de la forêt avec des personnages légendaires issus du Moyen Âge comme la fée Mélusine, les chevaliers de la table ronde, le cheval Bayard,…"

"Ce sont des grands thèmes récurrents dans la forêt d’Ardennes. J’ai eu connaissance pour la première fois du château via Jean-Luc Duvivier de Fortemps, qui est un des administrateurs du château, et qui a écrit pas mal de livres sur la nature. Il provient de ma région et il m’en a tellement parlé que lors d’une escapade dans la région, je suis venu faire la visite."

"Et quand j’ai écrit l’histoire, je me suis dit que c’est le château de Reinhardstein qu’il me fallait comme sujet. Une fois que l’on descend vers le château, on passe d’un couloir encaissé où on ne voit rien. Puis tout d’un coup, le château apparaît. C’est magnifique et on est tout de suite dans ce monde."

J’aime vraiment l’ensemble du château (...) Je me suis laissé imprégner par tout cet univers.

Mais attention, c’est évidemment une BD de contes et légendes et ce n’est pas l’histoire du château que l’auteur raconte ici. "D’ailleurs, je le précise en introduction en expliquant ma démarche. Et à la fin de l’album, Jean-Luc Duvivier de Fortemps écrit un texte où là, il reprend en synthèse l’histoire du château, la réalité des choses, la matière utilisée et ce que j’en ai fait."

D’ailleurs, l’auteur s’est documenté sur le château pour réaliser sa BD magnifiquement illustrée. "Je suis venu pour la première visite et j’ai encore fait deux visites supplémentaires pour faire des photos. J’aime vraiment l’ensemble du château avec un intérieur où tout se mélange, avec des choses qui n’ont rien à voir avec d’autres. Je me suis laissé imprégner par tout cet univers."

Quant à cette BD nommée Bellem, elle est vendue au prix de 17€ aux éditions Dupuis. "On la trouve un peu partout mais aussi dans toute la France, au Canada, en Suisse,… Et il y aura une traduction en néerlandais qui arrivera en novembre." À noter qu’il y a également Bellem Work in progress (30€), qui est sorti un mois avant et qui comprend des parties en couleur, noir et blancs, esquisses et crayonnés de l’auteur de Bellem.