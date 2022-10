Liège: Matexi à la Chartreuse « un réel renoncement »

Une décision qui en aura surpris plus d’un car le promoteur était bien propriétaire du site (et en possession d’un permis) mais aussi de ces 2,7 ha situés à l’arrière du fort. Matexi a donc décidé de n’exploiter aucun terrain à la Chartreuse… sans contrepartie?

C’est la question que nous avons voulu poser à l’entrepreneur… qui attend toujours un retour de la Ville de Liège. En effet, si Philippe Rusak, business manager chez Matexi, nous confirme que l’entreprise n’a aujourd’hui plus aucune ambition à la Chartreuse, cette dernière attend néanmoins un retour des autorités locales… vu le geste de pacification posé.

Matexi est une société familiale qui existe depuis 75 ans et qui compte encore être présente sur le marché belge durant au moins 75 ans. La décision qui a été prise ici l’a été sur un dossier symbolique, très sensible

"Nous étions en effet face à un conflit important. Notre souhait était d’y mettre fin dans le calme… donc oui, c’est un réel renoncement pour la Chartreuse", explique Philippe Rusak. Qui précise qu’aucune contrepartie n’a, pour l’heure, été offerte.

Quid néanmoins de l’investissement perdu? Et du "précédent" qu’une telle issue pourrait créer dans le combat opposant promoteurs immobiliers et militants défenseurs de zones vertes.

"Il y a bien sûr une frustration car le droit [NDLR: propriété et permis] n’a pas été respecté mais il faut remettre chaque dossier dans son contexte", poursuit le business manager. "Matexi est une société familiale qui existe depuis 75 ans et qui compte encore être présente sur le marché belge durant au moins 75 ans. La décision qui a été prise ici l’a été sur un dossier symbolique, très sensible". Entendons qu’elle ne doit pas donner le ton… "car même un propriétaire isolé qui souhaiterait valoriser un bien, un investissement, pourrait ne pas agir de la même façon".

Et de rappeler encore chez Matexi que si le phénomène Nimby ( "Not in my backyard" - à traduire par "pas dans mon jardin") est bien connu des entrepreneurs, il ne faut pas oublier que de très nombreux projets "sont aujourd’hui réalisés de manière concertée"… Ni oublier ce besoin politique affiché à Liège de densifier la ville.