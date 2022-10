Anne-Sophie Nyssen (ULiège): « Il y a une opportunité pour revoir le calendrier dans le supérieur »

Parmi ses priorités pour l’ULiège, la transition environnementale, qu’elle accompagne de justice sociale. "Le réchauffement climatique est un véritable défi et il faut que les universités se transforment et transforment leur enseignement […] Il faut aussi former les jeunes dans ces matières, même si nous n’avons pas attendu 2022 pour avoir des formations sur le développement durable", détaille la nouvelle rectrice.

Anne-Sophie Nyssen est également revenue sur la réforme du calendrier scolaire dans l’enseignement obligatoire. "On a décidé de ne pas suivre ce qui a été décidé dans l’urgence, sans concertation avec l’enseignement supérieur. Mais nous sommes en train de réfléchir à ce calendrier académique. C’est une opportunité de réflexion".

Il est question de mieux organiser le calendrier, notamment pour les périodes d’évaluations "très longues et difficiles à vivre pour les étudiants", complète la rectrice.

Mais le modèle ne sera peut-être pas calqué sur celui de l’enseignement obligatoire, reconnaît-elle, alors qu’elle évoque en conclusion plutôt ce qui se fait dans d’autres pays européens.