Trop d’intrusions sur les voies : voici l’importante opération de police menée ce vendredi en Belgique (vidéo)

L’opération, qui a notamment été menée au passage à niveau de Milmort (Herstal, en province de Liège), avait pour objectif principal de sensibiliser les citoyens aux dangers des passages à niveau. Un endroit qui n’a pas été choisi au hasard. "Compte tenu de l’étroitesse de la route, certains automobilistes n’hésitent pas à slalomer entre les barrières pour gagner quelques secondes, se mettant ainsi en danger", explique Stéphanie Silvestre, la directrice de la police des chemins de fer. "Entrer dans le domaine ferroviaire représente beaucoup de dangers", ajoute-t-elle. "Lors d’une opération comme celle qui est menée ce vendredi, on essaie de sensibiliser tant les automobilistes que les piétons à respecter le code de la route, les feux rouges et les barrières à l’approche du passage d’un train."

591 intrusions sur le domaine ferroviaire l’an dernier et 46 accidents de voiture

Il y a quelques jours encore, un tragique accident sur le rail provoquait un vif émoi à Wandre (Liège). Un jeune Liégeois de 29 ans était mortellement percuté par un train de marchandises alors qu’il traversait le passage à niveau. Le jeune homme, qui se trouvait au téléphone lorsque la collision s’est produite, selon les caméras de surveillance, a traversé les voies ferrées alors que les lumières rouges clignotaient et que les barrières du passage à niveau étaient baissées.

Un dramatique accident qui n’est malheureusement pas un cas unique en Belgique. Presque tous les jours, les services de police reçoivent des signalements concernant des personnes qui se trouvent le long des voies, notamment.

Pas moins de 591 intrusions sur le domaine ferroviaire ont été constatées l’an dernier. Avec une issue dramatique pour cinq personnes qui ont perdu la vie, hors acte volontaire, alors qu’elles se trouvaient sur les voies de chemin de fer. Il n’est, en effet, pas rare que certaines personnes aillent jouer sur le domaine ferroviaire alors que d’autres souhaitent prendre la voie la plus courte pour aller sur le quai ou vers un parking. Les automobilistes, quant à eux, franchissent les voies pour aller plus vite alors que le passage à niveau se referme. Ainsi, 46 accidents de voiture se sont produits sur les rails, provoquant la mort de neuf personnes et en blessant cinq autres grièvement.

Infrabel essaie de supprimer les passages à niveau, que ce soit par des tunnels ou des ponts, mais il reste des points noirs sur le domaine ferroviaire.

"Notre but, c’est de réduire ce nombre et de sensibiliser aux dangers des passages à niveau", précise Stéphanie Silvestre, la directrice de la police des chemins de fer. "Plus généralement, on travaille avec notre partenaire Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, sur la sensibilisation, la prévention et la répression. Infrabel essaie de supprimer les passages à niveau, que ce soit par des tunnels ou des ponts, mais il reste des points noirs sur le domaine ferroviaire."

Traverser un passage à niveau fermé peut aussi coûter très cher. Les contrevenants s’exposent en effet à une amende de 300€ (et 500€ en cas de récidive).