Ce mercredi se tenait le conseil d’administration du CHU de Liège. L’occasion d’acter la prise de fonction du nouveau président élu, le bien connu médecin légiste liégeois Philippe Boxho.

Cette désignation fait suite à la candidature proposée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui exerce la tutelle sur le CHU de Liège.

Philippe Boxho a fait ses études de médecine à l’Université de Liège. Diplômé en médecine, chirurgie et accouchement, il se spécialise en médecine légale et médecine d’expertise et obtient sa licence en 1993. S’ensuivront plusieurs autres diplômes dont certains d’universités étrangères.

Depuis plus de 30 ans, il est le spécialiste liégeois de la médecine légale. Durant ces années, il a eu l’occasion de traiter de nombreuses affaires comme ceux de la mort de Stacy et Nathalie ou l’explosion de la rue Léopold.

Il a aussi réalisé l’autopsie de l’auteur des attentats de la place Saint-Lambert et de la femme d’ouvrage que ce dernier avait assassinée. Il a également autopsié Benjamin Herman, qui a tué un jeune homme et deux policières en mai 2018 à Liège.

Un palmarès

Le professeur est également directeur de l’Institut de médecine légale, membre de l’Académie royale de médecine de Belgique, conseiller au Conseil national de l’ordre des médecins et membre du Conseil supérieur des médecins généralistes et médecins spécialistes. Un palmarès auquel vient s’ajouter aujourd’hui le poste de président du conseil d’administration du CHU de Liège. Rappelons que les enjeux sont importants pour l’hôpital qui travaille à un regroupement avec l’hôpital de la Citadelle, notamment pour les spécialités pointues.