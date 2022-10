Encore un tué par un train : grosse opération de contrôles en Wallonie et à Bruxelles pour lutter contre les intrusions sur les voies

Presque tous les jours, les services de police reçoivent des signalements concernant des personnes qui se trouvent le long des voies.

Un accident dramatique qui intervient, alors que la police fédérale des chemins de fer lance une nouvelle action contre les intrusions sur les voies. Ce vendredi 21 octobre 2022, des dispositifs de contrôle seront mis en place à des lieux stratégiques un peu partout à travers la Wallonie et Bruxelles pour lutter contre les intrusions sur les voies.

"Le phénomène du trespassing ou la présence de personnes non autorisées sur ou le long des voies, demeure, malgré de nombreuses campagnes et actions de sensibilisation une problématique majeure", a indiqué la police fédérale. "Presque tous les jours, les services de police reçoivent des signalements concernant des personnes qui se trouvent le long des voies: tels que des personnes qui vont jouer sur le domaine ferroviaire ou encore des gens qui veulent prendre la voie la plus courte pour aller vers un parking. Ceux-ci mettent leur vie en danger!"

Plusieurs milliers d’euros d’amende

Ce vendredi donc, la police procèdera à des contrôles dans un maximum d’endroits, aussi bien dans les gares qu’aux passages à niveau. "Le but de cette action annoncée est avant tout de mettre en garde les jeunes contre les dangers des intrusions sur les voies", a encore précisé la police fédérale.

Les intrusions ou franchissements non autorisés des voies de chemins de fer font l’objet d’amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.