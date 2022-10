« Désolé, mais ça ne va pas » : l’artiste français Stéphane Guillon quitte la scène du Forum en Belgique après une minute de spectacle

Désolé, mais ça ne va pas.

Alors qu’il devait clôturer la carte blanche donnée aux Bodin’s par les Frères Taloche, un gala télévisé avec Virginie Hocq, Arnaud Tsamère, Caroline Vigneaux, Fabian Le Castel, Pierre Aucaigne, notamment, Stéphane Guillon a quitté la scène précipitamment après une minute, remarquant manifestement que ses sketches ne prenaient pas auprès du public (il parlait du nouveau ministre français que personne, ou presque, ne connaissait). On l’a donc vu s’écarter du public pour relire ses notes. Il évoquera l’affaire Dutroux, mais la sauce ne prendra pas davantage. Avant de s’excuser dans un "Désolé, mais ça ne va pas" et de laisser un public sans voix. À un moment, on aurait même cru que cela faisait partie du spectacle. Il n’en était rien : Stéphane Guillon était bel et bien parti. Et ne reviendra plus, même pour le final. "Stéphane ne se sentait pas bien quelques heures avant et il a dû interrompre", nous expliquera Vincent Counard, alias Vincent Taloche, au lendemain du spectacle. Sauf qu’en coulisse, on évoquait plutôt "une erreur dans le choix de ses sketches".

Les spectateurs ont néanmoins pu apprécier les talents d’improvisation de Virginie Hocq, qui a immédiatement diverti le public (et on l’en remercie), avant que d’autres humoristes reviennent sur scène.

À l’exception de la brève participation de Stéphane Guillon, qu’on ne devrait pas voir dans ce gala télévisé qui sera diffusé dans les prochains mois, notamment sur la Une, cette carte blanche aux Bodin’s était une vraie réussite.