Voici pourquoi le chantier du tram à Liège a failli être à l’arrêt complet : une entreprise en proie à des difficultés financières

Oui, l’énorme chantier du tram paralyse la ville de Liège, au grand désespoir des commerçants, mais aussi de ses habitants. Et ce n’est pas près de s’arrêter, tant de nombreux travaux doivent encore être réalisés. Le chantier, portant sur la construction d’une ligne de trams de 11,7 kilomètres comportant 23 arrêts, entre le stade de football de Sclessin et le nouvel écoquartier de Coronmeuse, a connu moult rebondissements depuis sa mise en œuvre. Le dernier en date, qui aurait pu mettre un terme anticipé aux travaux ? Colas, une filiale du géant français Bouygues, et qui a en charge le colossal chantier avec le constructeur de trams espagnols CAF et le fonds d’infrastructure néerlandais DIF au sein du consortium Tram’Ardent, a perdu 45 millions d’euros net en Belgique sur le chantier de construction du nouveau tramway à Liège, écrit L’Echo.