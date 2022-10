L’aide-soignante liégeoise condamnée en France pour avoir volé 10.000 € de bijoux dans une maison de repos : « J’étais dans le besoin »

"J’étais dans le besoin." Voilà comment se justifie cette aide-soignante belge poursuivie dans le Nord de la France pour une quarantaine de vols commis entre 2013 et 2016 dans une maison de retraite située en région liégeoise, pour un butin estimé à 10.000 euros. Affichant 41 ans d’ancienneté dans les maisons de retraite, elle revendait ensuite les bijoux des personnes âgées dans des boutiques spécialisées en rachat d’or en Belgique et à Maubeuge. La prévenue, mère de trois enfants qui travaille aujourd’hui dans un foyer réservé aux personnes handicapées, encourait 8 mois de prison avec sursis et 3.500 euros d’amende, devant le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe.