Après les déchets, les boues des inondations quittent peu à peu l’A601: « Peu de terre polluée finalement » (vidéo)

Après avoir vu s’étaler pendant des semaines les tonnes de déchets récoltées dans les habitations des sinistrés, ce sont désormais les boues qui attendent maintenant d’être traitées. "Le travail a débuté, précise Caroline Charlier, porte-parole de la Spaque, l’organise en charge du traitement des déchets. N ous sommes en train de cribler toutes les terres qui ont été amenées ici. Celles-ci ont, en fait, été charriées par les eaux lors des inondations. Quand elles arrivent, elles sont mélangées avec beaucoup de gravats, avec parfois encore des déchets. Il faut donc séparer la terre pour pouvoir soit, quand elle n’est pas trop polluée, être directement valorisée sur des chantiers de construction tout proche, soit être envoyée en centre de traitement pour celles qui présentent des traces de pollution."

Le long des près de cinq kilomètres de l’A601, les terres ont été stockées par lot. "Et chaque lot a fait l’objet d’analyse, précise encore la porte-parole. L’objectif était de voir si oui ou non, il y avait une trace de pollution. Et finalement, au niveau du pourcentage de terre polluée, le chiffre est peu élevé, en tout cas pour les terres qui sont actuellement sur l’A601. "

Parce que pour l’heure, seul 1/3 des terres n’a été rapatrié sur l’A601, le reste étant stocké ailleurs avant de revenir au nord de Liège. Le travail devrait durer encore quelques mois. "Pour le moment, on tourne à plein régime, explique encore la Spaque. C’est-à-dire qu’on évacue plus ou moins 1 000 tonnes de terre par jour, soit environ 70 camions. Sur les terres présentes, on en a déjà criblé 43 000 tonnes et évacué 8 000 autres. "

450 000 tonnes de déchets au total

Près de quinze mois après les inondations, on peut donc enfin se faire une idée des déchets balayés par les flots l’été dernier. "Les déchets stockés ici précédemment ont totalement disparu, termine Caroline Charlier. Ils ont été recyclés. Il reste parfois quelques déchets dans certaines communes, mais nous les évacuons en direct désormais. On en a comptabilisé 150 000 tonnes au total, pareil pour les boues qui sont actuellement traitées. Il restera tout le travail d’évacuation des éventuels déchets qui ont été récupérés par le SPW dans les cours d’eau. Là aussi, nous avons une estimation de +/– 150 000 tonnes. Ça fait tout de même un total de 450 000 tonnes de déchets, pierre, terre. Le travail de la Spaque devrait encore durer quelques mois."

