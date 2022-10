«Le chantage à l’emploi de l’aéroport de Liège est grotesque»: voici la riposte du front contre l’extension de Liege Airport

Dans l’octroi du nouveau permis d’exploitation, la Région wallonne impose notamment deux conditions qui ne sont, selon le conseil d’administration de Liege Airport, "ni acceptables, ni équilibrées pour l’aéroport": un maximum de 50.000 mouvements d’avions par an et une réglementation complémentaire en matière de bruit des avions, avec l’introduction d’un indicateur de quantité de bruit des mouvements d’avions pendant la nuit, à savoir la tranche horaire 23h-6h, et une réduction de 5% par an à partir de 2024. Avec pour conséquence le départ probable d’entreprises qui supprimerait plus de 5.000 emplois à brève échéance. Le master plan prévoyait en outre la création de milliers d’emplois. "Nous estimons donc la perte de potentiel à 14.000 emplois", indiquaient les responsables de Liege Airport. Le conseil d’administration a donc déposé un recours en septembre dernier.

Une mise en scène volontairement catastrophiste.

Un permis inacceptable pour ses dirigeants, "qui mobilisent le registre éculé mais efficace du chantage à l’emploi", peste aujourd’hui le mouvement Stop Alibaba & Co, le front contre l’extension de l’aéroport de Liège, évoquant "une mise en scène volontairement catastrophiste". "Un chantage à l’emploi non seulement grotesque, mais aussi hypocrite et irresponsable. Grotesque, tout d’abord, parce que les sombres prévisions de l’aéroport sont évidemment absurdes. 5.000 emplois, c’est la moitié des 10.000 emplois (directs et indirects) qui existeraient aujourd’hui selon les chiffres (invérifiables) de l’aéroport. Or, pour rappel, le nouveau permis n’impose ni une diminution (pourtant souhaitable), ni même un gel du volume des activités actuelles, mais simplement une limite à la croissance autorisée du nombre de vols, ainsi qu’une réduction progressive des nuisances sonores liées aux seuls vols de nuit. Rien sur les impacts climatiques de l’aéroport (pourtant massifs), aucune référence contraignante aux critères de bruit de l’OMS, etc. Bref, des contraintes finalement légères au vu des urgences écologiques et des niveaux de nuisances actuels. Mais à en croire les dirigeants de l’aéroport, aussi limitées et insuffisantes soient-elles, ces contraintes menaceraient déjà à elles seules la moitié du volume de l’emploi lié à l’aéroport! On se demande ce qu’il en sera lorsque l’Union européenne adoptera des mesures imminentes et autrement plus sérieuses comme la taxation du kérosène ou encore l’inclusion des émissions de l’aérien dans les objectifs nationaux liés à l’accord de Paris..."

La menace des pertes d’emploi est un argument systématiquement mobilisé par les industries polluantes pour défendre le statu quo en jouant cyniquement sur l’importance des emplois pour la majorité de la population.

"Le chantage de l’aéroport est aussi largement hypocrite. On sait en effet que la menace des pertes d’emploi est un argument systématiquement mobilisé par les industries polluantes pour défendre le statu quo en jouant cyniquement sur l’importance des emplois pour la majorité de la population. Pourtant, quand on se soucie véritablement des travailleuses et travailleurs, on anticipe dès maintenant le déclin inévitable des industries dont le développement n’est tout simplement plus tenable, et on réfléchit surtout aux façons d’organiser et de répartir le travail dans une perspective de justice écologique, économique et sociale. À l’inverse, ce que cherchent aujourd’hui à préserver les défenseurs du business as usual, ce ne sont pas les emplois (selon l’ONU, 80 millions d’emplois sont menacés par une hausse des températures de 1,5 °C… que l’on est déjà pratiquement certains de dépasser), mais bien un modèle économique qui permet à une minorité de s’enrichir au détriment de la planète, du bien-être des travailleuses et travailleurs qu’elle exploite et de la population dont elle saccage le cadre de vie."

"Enfin, le chantage de l’aéroport de Liège est aussi et surtout gravement irresponsable. Le GIEC (NDLR : le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) vient encore de nous rappeler que sans une réduction ‘‘rapide, radicale et le plus souvent immédiate’’ des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, nous ne parviendrons pas à limiter la hausse des températures à 1,5 °C, ni même à 2 °C, ce qui aurait des conséquences dévastatrices pour la vie sur terre. Pendant ce temps-là, et malgré des avancées technologiques bien réelles, les émissions du transport aérien continuent d’augmenter. Rien qu’à l’aéroport de Liège, ces augmentations ont annulé ces dernières années la totalité des efforts de réduction réalisés à l’échelle de la Wallonie… Dans ces conditions, entendre les dirigeants de l’aéroport plaider pour des ‘‘solutions équilibrées’’ en continuant de vouloir doubler le nombre de vols d’ici 2040 est tout simplement insupportable. Cela revient soit à nier l’importance et l’urgence des ajustements à effectuer, soit à en reporter la responsabilité sur d’autres secteurs ou acteurs. Dans les deux cas, c’est criminel. Ce qui menace aujourd’hui massivement des emplois, c’est l’inaction climatique. Nous méritons mieux que les chantages simplistes et démagogiques des partisans du statu quo, a fortiori lorsqu’ils dirigent un instrument économique largement financé par nos impôts."