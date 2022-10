AB Inbev : des supports exclusifs pour célébrer les 30 ans du site liégeois qui produit la Jupiler, « la meilleur pils du monde »

"La Jupiler est incontestablement une des plus belles success stories du groupe", précise Kristof Daskalovski, le directeur de la brasserie de Jupille, qui, avec son équipe, a souhaité célébrer l’anniversaire du site avec un brassin unique d’Urtyp et un verre et une plaque émaillée qui auront bonne place dans les foyers et cafés de la région liégeoise.

La première Jupiler, de retour en région liégeoise

AB InBev ? On connaît. Un peu, beaucoup ? On connaît surtout sa bière, la Jupiler, dont le premier brassin a été produit le 15 avril 1992 dans la brasserie de Jupille-sur-Meuse, l’un des cinq plus grands sites de production européen du groupe. Pour les 30 ans du site liégeois, un brassin limité de Jupiler Urtyp, "la première Jupiler", est de retour. Un breuvage concocté dans les années 1950 par Albert van Damme. "Elle était assez différente de la Jupiler actuelle au niveau du goût, mais elle fut immédiatement adoptée et à l’origine du nom Jupiler", précise-t-on chez AB InBev. "C’est l’occasion, 72 ans plus tard, de se replonger dans les souvenirs ou tout simplement de découvrir ce que donnait cette pils d’antan. Ce ne sont pas moins de 10.000 bouteilles de 75 cl qui seront réparties auprès de plusieurs magasins de la région liégeoise, sans oublier les employés et les riverains du site de Jupille."

Parmi les habillages exclusifs prévus pour célébrer le trentième anniversaire du site jupillois ? Un verre vintage de 20 cl, ou encore une série limitée de 100 plaques émaillées "Jupiler – Née à Liège / 1966" seront ventilées auprès du réseau commercial d’AB InBev et lors d’opérations particulières.