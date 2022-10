Grosse présence policière à la foire de Liège après des bagarres au couteau entre bandes urbaines

Des posts sur TikTok

Ce samedi, suite à des posts sur le réseau social TikTok, des bagarres entre bandes rivales étaient à nouveau prévues, notamment sur la foire de Liège. Mais, dans le cadre du travail de surveillance et de veille qu’elle mène sur les réseaux sociaux, la police locale de Liège avait été mise au courant de la situation. Un dispositif avait donc été déployé sur la foire, mais aussi à la gare des Guillemins où des contrôles ont eu lieu. Ce jour-là, 14 jeunes ont été arrêtés administrativement, avant d’être relâchés.

Ce mercredi soir, ce sont, à nouveau, d’importants moyens policiers qui ont été déployés aux entrées et sorties de la foire. Une autopompe de la police fédérale était notamment postée à la traverse Botanique à hauteur du boulevard Piercot. De quoi rassurer la population et éviter toute nouvelle bagarre.

Jusqu’au 13 novembre

Carrousels, lunaparks, pêches aux canards, stands de tir et autres manèges, sans oublier les baraquements proposant les incontournables croustillons et lacquemants, ont bravé les tranchées du chantier du tram pour s’installer le long du boulevard d’Avroy. Pas moins de 166 attractions, pour cette 162e édition de la foire à Liège, dont petits et grands pourront profiter jusqu’au 13 novembre.