Mosa Ballet School: une école de ballet prestigieuse vient de s’ouvrir à Liège (vidéos – photos)

Benjamine De Cloedt est la fondatrice de cette école de ballet qui vient de s’ouvrir à Liège. Les premiers élèves sont arrivés fin août et ont déjà pu trouver leurs marques, entre les nombreuses heures de cours de danse distillées chaque semaine et les cours généraux que ces jeunes suivent au sein de l’Athénée Royal Charles Rogier (Liège 1).

"C’est un bâtiment emblématique. On est fier de ce qu’il est devenu: la réalité d’un rêve que j’avais depuis 15 ans, c’est-à-dire créer et ouvrir une école de ballet."

Ce type d’école manquait en Wallonie. Il y a bien une école prestigieuse à Anvers, mais pour les jeunes voulant se former à l’art de la danse, rien en FWB.

Liège – Ouverture de la Mosa Ballet School, première école de ballet en Wallonie

Depuis Maurice Béjart, rien

"Jusqu’au départ de Maurice Béjart, la Belgique était le carrefour de la danse européenne et internationale." Cette mère d’une jeune fille danseuse est tombée amoureuse du talent des élèves. "Mais j’ai aussi vu la souffrance des corps et des esprits. J’ai donc voulu ouvrir une école différente."

Liège – Ouverture de la Mosa Ballet School, première école de ballet en Wallonie. Benjamine De Cloedt, fondatrice de l'école et son mari Damien Comeliau.

Les jeunes qui suivent cette formation, que l’on pourrait appeler "danse études" comparable au "sport études", ont entre 12 et 18 ans et ont présenté une audition pour pouvoir accéder à l’école. À la fin de leurs six années de formation, ils et elles pourront se présenter dans des compagnies un peu partout dans le monde. D’autant que ces jeunes sont issus des 5 continents (voir ci-dessous).

Des locaux impressionnants

La Mosa Ballet School s’est installée dans l’ancien bâtiment de la Banque nationale de Belgique, à Liège, place Saint-Paul. "Une situation parfaite, explique Benjamine De Cloedt, juste entre le Théâtre Royal de Liège et l’Opéra Royal de Wallonie."

Liège – Ouverture de la Mosa Ballet School, première école de ballet en Wallonie

Dès l’entrée, les locaux impressionnent. Vaste hall qui s’ouvre sur une vaste salle de cours de danse. Il y en a 3, empilées les unes au-dessus des autres, dans une même tour intérieure.

Au centre du bâtiment, la tour avec les trois grands studios de danse.

L’achat du bâtiment et sa rénovation ont coûté plus de 20 millions d’euros à la fondatrice, Benjamine De Cloedt.

Le reste des 10,000 m2 ? Des salles de cours, des salles de réunion, des studios de danse sur plus de 1400 m2, 300 m2 de miroirs de danse, 1 auditorium, un réfectoire et un internat qui peut accueillir les 80 et quelques élèves qui ouvrent cette première année de cours. Parmi ces élèves venus des 4 coins du monde (Japon, Brésil, Australie, Nigeria, Ukraine et évidemment Belgique), 17 garçons. Ces jeunes suivent entre 14 et 26 heures de cours de danse par semaine.

Les élèves, qui logent dans l'internat propre à l'école, peuvent également profiter d'un restaurant qui veille sur leur alimentation.

Le bâtiment se veut aussi à la pointe en matière énergétique: toit végétalisé, panneaux photovoltaïques, système de chaleur radiante et d’aération naturelle, système de récolte et de réutilisation de l’eau et de la chaleur des douches,…

Les élèves suivent les cours généraux au sein de l'Athénée Royal Charles Rogier (Liège 1). Après, retour à la MBS pour suivre les cours de danse.

Les élèves suivent entre 14 et 26 heures de cours de danse par semaine. ©Jacques Duchateau