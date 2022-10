Catastrophe à Liege Airport : l’aéroport contre-attaque pour sauver 5.000 emplois et en créer 9.000 en plus (vidéo)

"Liege Airport est une success story depuis pratiquement vingt ans", souligne ce jeudi matin Marc Renouprez, le président du conseil d’administration, lors d’une conférence de presse. "Sur les cinq dernières années, on a enregistré un doublement des volumes de production, et l’aéroport gère plus de 10.000 emplois directs et indirects", répartis sur 143 entreprises, selon une étude de l’ULiège. L’aéroport a également des ambitions, reprises dans un business plan 2020-2040 qui a été approuvé en décembre 2021 par le conseil d’administration. Avec une croissance très significative de l’emploi.

Après avoir lancé, il y a deux ans déjà, la procédure de renouvellement du permis d’environnement, les responsables de Liege Airport se disaient "assez confiants, dans la mesure où la Région wallonne soutient inconditionnellement le développement de l’aéroport dans un cadre environnemental très strict". D’autant que Liege Airport l’annonce : elle a un plan environnemental ambitieux, avec une série d’objectifs (qualité de l’eau et de l’air, mobilité, et nuisances sonores). "Nous avons décidé d’encourager les vols diurnes plutôt que nocturnes", insiste Marc Renouprez. "Nous avions également des contacts répétés et constructifs avec les fonctionnaires chargés d’instruire le dossier."

Si après 20 ans, vous diminuez le nombre de vols de nuit de 80%, cela équivaut à fermer l’aéroport la nuit à brève échéance.

Outre le plafonnement du nombre de vols, c’est aussi la limite au nombre de vols de nuit qui pose problème. "Notre aéroport s’est vendu avec une ouverture de nuit sans restrictions", rappelle Laurent Jossart, CEO. "Si après 20 ans, vous diminuez le nombre de vols de nuit de 80%, cela équivaut à fermer l’aéroport la nuit à brève échéance." Avec le risque que FEDEX, le plus gros client de Liege Airport, quitte le site de Grâce-Hollogne.

Autre grief annoncé par les responsables de l’aéroport : le nouveau permis n’est pas financièrement viable. Il conduirait à une réduction substantielle de l’activité de fret. Avec une projection de 675.000 tonnes de cargo par an en 2040, la situation serait catastrophique, l’aéroport envisageant 2.450.000 tonnes de cargo par an en 2040, selon son business plan 2020-2040. "Le départ probable d’entreprises supprimerait plus de 5.000 emplois à brève échéance." Le master plan prévoyait en outre la création de milliers d’emplois. "Nous estimons donc la perte de potentiel à 14.000 emplois."

24 recours déposés dont ceux de plusieurs Communes

" On noircit le tableau, mais on est content et fier d’avoir obtenu un permis ", nuance Laurent Jossart, CEO, qui précise que 24 recours ont été déposés, dont ceux de plusieurs clients de l’aéroport (FEDEX, ASL, X-Air Services, Bel Air Cargo et Challenge) ainsi que plusieurs Communes ( Hannut, Donceel et Fexhe, notamment).

"Nous allons être constructifs", ajoute Marc Renouprez, le président du conseil d’administration. "Nous sommes en train de rechercher des réponses, solutions, pour faire des contre propositions."

La décision du gouvernement wallon, après instruction du recours par les deux fonctionnaires technique et délégué, devrait être connue au plus tard mi-janvier 2023.