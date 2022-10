Un prévenu a bien été condamné à une peine de 3 ans de prison et à une amende de 8.000 euros pour des faits de trafic d’êtres humains. Il faisait partie d’un groupe de personnes qui, entre janvier et octobre 2019, avait organisé les départs de migrants à destination de la Grande-Bretagne. Les faits se déroulaient principalement sur le parking de l’autoroute de Barchon (Blegny), où les remorques de transporteurs étaient ouvertes afin d’y faire pénétrer des migrants en demande d’un passage vers la Grande-Bretagne.

Un second prévenu avait été poursuivi pour les mêmes faits mais, après quelques mois de détention préventive, le parquet avait estimé les éléments insuffisants pour retenir une condamnation contre lui. L’homme avait été intercepté à cet endroit, parce qu’il avait été en présence du prévenu condamné et non pas parce qu’il était impliqué dans le trafic. Ce second prévenu a été acquitté.

"Je tiens à vous présenter des excuses, non pas au nom de la Justice belge, mais en mon nom, car vous avez subi de la détention injustifiée pendant cinq mois. Je suis désolée de ce qui vous est arrivé", a indiqué le juge.

Le juge a ensuite précisé à l’audience que "cet homme a fui l’Érythrée, traversé des déserts et la Libye pour essayer d’arriver dans un État de droit, où on l’a arrêté et détenu préventivement sur la base de peu d’éléments. À ce jour, il reste un migrant qui a obtenu l’asile politique."