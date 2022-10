C’est une entreprise qui a bien évolué. Elle a été créée le 5 octobre 1972 exactement par Didier Bronne, le père d’Olivier Bronne qui est co-administrateur délégué également. Au départ, c’était une petite société spécialisée dans les décalcomanies qu’il a relancée. Depuis, grâce au réseau que Didier a développé, Etilux est devenue une entreprise d’étiquetage de luxe, d’où son nom. Par la suite, diverses activités se sont greffées avec quatre pôles d’activités que sont l’étiquetage et marquage, les adhésifs et emballages, les solutions de traçabilité et solutions audiovisuelles. Etilux est d’ailleurs la seule à regrouper ces quatre entités en un seul et même endroit.

Avec des demandes parfois très spécifiques ?

Nous devons répondre à toutes les demandes des clients. Par exemple pour l’étiquetage, il faut proposer un produit qui réponde à de nombreux critères au niveau du conditionnement (chaud, froid, humidité…) mais aussi sur quel matériau celui-ci sera posé. Ensuite, certaines entreprises, tout comme les hôpitaux, ont besoin d’une traçabilité que l’on peut proposer.

Comment se porte le marché actuellement ?

Nous sentons la crise mais plutôt au niveau de la capacité d’approvisionnement. Il y a une forte hausse de prix, qui se traduit notamment par la hausse du prix du papier. Car il faut savoir qu’il y a eu une grève en Finlande, dans l’industrie du papier, et qui a duré quatre mois. Ensuite, il y a certains composants dans le hardware qui sont en pénurie. Donc au niveau des écrans, imprimantes… Par contre, globalement, la demande reste soutenue de la part des clients, avec des secteurs qui s’en sortent mieux que d’autres.

Comment voyez-vous l’évolution future qui se veut de plus en plus digitale ?

Le papier ne va pas disparaître pour une raison de coût. Ensuite, nous portons aussi notre regard sur la durabilité des produits. Enfin, grâce à nos différents pôles d’activités, nous répondons aussi à certaines demandes d’entreprises, notamment au niveau numérique. Comme au niveau de la signalétique avec des écrans dynamiques, l’équipement de salles de réunion avec la vidéoconférence, l’équipement pour les universités ou l’événementiel, ou encore des projecteurs qui, affichent au sol une signalétique. Par exemple un signal « stop », une forme de marquage au sol. Couplez ce projecteur à un badge nominatif, de l’étiquetage, un scanner ou une cellule de détection de mouvement, de la traçabilité, et voici nos quatre activités regroupées au sein d’une seule application.