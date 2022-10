C’est peu de chose de dire que les Liégeois sont fiers de leur salle le Forum. Même si au milieu des années 80, à l’instar du théâtre Varia à Charleroi, ce n’était plus qu’un chancre urbain à la merci des promoteurs immobiliers.

"Heureusement, nous explique Thierry Luthers, il y a eu une véritable volonté politique de sauver cette salle et de la classer."

Après une longue fermeture, qui a duré 5 ans, et une restauration minutieuse, la salle (qui est alors passée de 3000 à 2000 places pour améliorer le confort) a pu rouvrir et continue d’accueillir concerts, théâtre, spectacles en tous genres. Mais plus de projections de films, suite à un accord passé avec les cinémas de la ville.

Beau livre, musique et photos… Le bouquin de Thierry Luthers, pour les 100 ans du Forum, en une image. ©Jacques Duchateau

100 ans d’histoire

La première au Forum, c’était le 30 octobre 1922, avec: "La chaste Suzanne", une opérette en trois actes. Il y eut ensuite des spectacles de music-hall, avec illusionnistes, magiciens, des imitateurs, des animaux ! Vint ensuite le cinéma parlant. "C’est le fleuron liégeois, voire wallon, de la culture. Une salle de 2000 places, il n’y en a pas beaucoup en Wallonie. Elle est de plus dans un magnifique style art déco, un véritable objet d’art. Les artistes qui y viennent l’apprécient."

Des artistes qui n’hésitent pas, après leur spectacle, à aller s’encanailler dans le Carré, vibrant quartier liégeois dans lequel se situe la salle.

"Tous les grands de la chanson française se sont produits ici, poursuit, insatiable, l’auteur. Aussi des stars internationales: Buster Keaton, Laurel et Hardy, Johnny Hallyday (11 fois), Sardou, Indochine, Trénet, Brel, Piaf, Aznavour, Yves Duteil, Pierre Péret, Julien Doré qui a fait l’acrobate sur les balcons, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Miles Davis, Fats Domino, Bill Haley & the Comets, Paul Anka, BB King, et du théâtre avec Delon, Sardou, Eddy Mitchell, Arditi…"

Thierry Luthers dans la salle du Forum à Liège. ©Jacques Duchateau

L’histoire du Forum de Liège, longue de 100 ans, est riche en anecdotes. En fabuleux destins aussi. Une longue histoire que Thierry Luthers, historien de formation, retrace tout au long de ce livre très richement illustré par Émile Destiné. "Il fait partie du Forum. Depuis 1965, il n’a pas raté 10 spectacles donnés ici. C’est une mine d’or, il a une collection de photos incroyable."

Thierry Luthers a également foulé les planches de la scène avec son spectacle en hommage à Johnny Hallyday. " J’ai eu la chance de le faire en 2019. Un souvenir extraordinaire. C’est très impressionnant et très portant. On le refait le 3 décembre, 5 ans après la mort de Johnny, avec un ami, Michel Curvers, qui chante Sardou. " L’invitation est lancée.

Thierry Luthers, « Le Forum de Liège, 100 ans d’émotions », Renaissance du Livre, 176 pages.