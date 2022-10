Des Liégeois poursuivis pour des enlèvements dans le « Carré » minimisent leur implication

Une vague d’enlèvements et de vols violents avait eu lieu en septembre et octobre 2021 dans le centre de Liège. Plusieurs jeunes personnes avaient été la cible d’une bande qui attaquait principalement des personnes isolées dans la rue ou sous l’influence de l’alcool. L’objectif était de séquestrer les victimes avant de les dépouiller de leurs objets de valeur. Six enlèvements et deux tentatives avaient eu lieu. Les faits avaient pris fin lors d’une surveillance et l’interpellation des auteurs qui s’apprêtaient à sévir à nouveau.