La police de Liège y a été appelée à intervenir peu avant 9 h 30. Il apparaît que l'accident s'est produit alors que le monsieur en fauteuil roulant traversait sur le passage pour piétons. Un passage, signalons-le, qui n'est pas régulé actuellement sachant que les feux lumineux sont neutralisés.

Selon la police, le camion était engagé à vitesse réduite et n'a vraisemblablement pas vu l'homme en fauteuil roulant à cause de l'angle mort. Celui-ci a été renversé et s'est retrouvé, en partie, sous les roues du camion.

L'homme, dont on ignore l'âge, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital.