Assises Liège - La défense de Simon Janssens se veut prudente avant les débats

Simon Janssens avait lui-même appelé la police pour dénoncer les faits. Un conflit de voisinage existait déjà entre les locataires des deux appartements situés dans une maison du quartier du Vieux-Spa. Cédric Carreel s’était plaint à diverses reprises de subir des nuisances sonores et des allées et venues fréquentes dans l’immeuble.

Simon Janssens était hébergé depuis quelques semaines chez un ami qui occupait l’appartement situé aux étages supérieurs de la maison. Cédric Carreel occupait l’appartement du rez-de-chaussée. La nuit des faits, durant le confinement lié à l’épidémie de Covid, sous l’influence d’une importante consommation d’alcool et de cannabis, Cédric Carreel s’était rendu à la rencontre de ses voisins pour se plaindre du bruit. C’est à cette occasion qu’il avait été atteint d’une balle tirée avec une carabine de calibre.22 long rifle. Le projectile avait traversé le thorax et le cou de la victime.

Lors de l’enquête, l’accusé avait raconté qu’il avait été menacé par Cédric Carreel et qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de tirer pour se défendre. Il avait précisé avoir été agressé avant de se saisir de l’arme. Simon Janssens présentait au moment des faits une alcoolémie de 0,616 gramme par litre de sang ainsi que des traces de médicaments. Il n’avait pas consommé de stupéfiants. L’enquête de moralité a révélé qu’il était un homme calme et agréable lorsqu’il n’avait rien consommé. Mais il pouvait se montrer menaçant et agressif sous influence d’alcool.

À l’issue de la lecture de l’acte d’accusation, les avocats de la défense n’ont pas présenté d’acte de défense. « Nous n’avons pas d’idée préconçue à ce stade du procès. Il faudra écouter les différents témoins prévus lors de la session et tirer les conclusions à la fin des débats. Comme les jurés, nous participerons aux débats, qui restent ouverts par rapport à la qualification de meurtre », a indiqué Me Philippe Zevenne. Un juré a été récusé lors de la première matinée du procès car un des avocats a signalé qu’il s’agissait d’une de ses connaissances.