Carte blanche pour les Bodin’s au Voo Rire : « On va peut-être révolutionner l’Histoire de la Belgique » (vidéo)

Les Taloche vous donnent carte blanche, c’est un fameux challenge ?

Jean-Christian Fraiscinet : Je pense qu’ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils font. (Rires.) Vincent Dubois : C’est une responsabilité qu’on assume avec grand plaisir. Ça fait longtemps qu’ils nous tendent la perche de la carte blanche au Voo Rire, les Taloche. Ce sont des amis de très longue date. On a commencé ensemble il y a 30 ans dans des festivals, on s’est croisé plein de fois. On s’aime bien. Ils nous ont invités sur leurs émissions de télévision à plusieurs reprises. Là, on a refusé longtemps par manque de temps, car on voulait la faire bien. Pour répondre vraiment à cette demande-là, il faut bâtir de toutes pièces un spectacle qu’on va jouer qu’une fois. Il faut accepter cela. Jean-Christian Fraiscinet : Cette carte blanche nous permet de réunir plein de gens qu’on aime bien, qu’on croise de temps en temps. Le spectacle est construit pour cette soirée-là, il sera capté pour une diffusion en télévision. On va bien se marrer.

Ce qui représente un important travail de préparation pour ne jouer un spectacle qu’une seule fois. Jean-Christian Fraiscinet : Oui, mais c’est sympa. C’est un défi. Le jour J, il y a toujours une excitation, comme un jour de première, parce que c’est une première et une dernière. On a envie que ça se passe bien.

Alors, que nous préparez-vous comme spectacle ?

On ne peut pas en dire trop. Juste dire que ça va vraiment parler aux Belges, et que ça va peut-être révolutionner l’Histoire de la Belgique.

En parlant de royauté?

Vincent Dubois : Oui, on s’aperçoit que Maria, dans ses jeunes années, a côtoyé des gens importants en Belgique. Non seulement côtoyé, mais elle a eu une histoire d’amour avec quelqu’un de très important. On va découvrir des choses, peut-être qui n’auraient pas dû se savoir, mais Maria a la langue bien pendue… Jean-Christian Fraiscinet : Et la cuisse légère. (Rires.)

Maria aurait donc pu devenir reine?

Jean-Christian Fraiscinet : Peut-être… On ne sait pas.

Vous avez conquis 1.500.000 spectateurs et 500 Zéniths en France. Jamais aucun humoriste francophone n’a connu pareil succès. Comment l’expliquez-vous ?

Jean-Christian Fraiscinet : Même nous, on n’y croit pas. Vincent Dubois : En fait, c’est le talent (Rires.) Non, le travail. En fait, ça fait 30 ans que ça dure, les Bodin’s. On a fidélisé un public. Ensuite, on fait des pièces de théâtre, mais c’est de la comédie. Ce ne sont pas des sketches, on raconte des histoires. Les gens se sont attachés à nos personnages. Nous sommes devenus des porte-paroles des gens qui la ferment tout le temps. Par nous, par notre intermédiaire, on est leurs ambassadeurs. Puis, bien sûr, ça se marre. À l’intérieur de nos spectacles, à la façon des brèves de comptoir, on dénonce pas mal de trucs de l’actualité. Jean-Christian Fraiscinet : Les gens viennent vraiment en famille. C’est vraiment un spectacle populaire au bon sens du terme. Ce qui est assez rare d’avoir des spectacles où on réunit tout le monde dans la même salle. Puis, les gens ont tellement besoin de se distraire en ce moment et de rire avec des choses simples. Vincent Dubois : En France, quelques fois, les journalistes nous ont baptisés les Daft Punk de l’humour parce qu’on est planqué un peu derrière nos personnages. Du coup, on ne s’est pas peopolisé, nous. On a une vie normale, on côtoie nos fans. Mais on n’a pas de fans fanatiques, on a des relations normales avec les gens. On a déjà fait des séances de dédicaces aussi longues que nos spectacles. On a des rapports normaux avec les gens.

On n’est pas là pour remuer le couteau dans la plaie sur certains sujets, on est là pour panser les plaies. Mais on ne s’interdit aucun sujet.

On le sait : certains humoristes pratiquent l’autocensure. Vous interdisez-vous certains sujets ? Jean-Christian Fraiscinet : Non, mais on fait gaffe. On essaie de ne blesser personne, ça ne sert à rien. Surtout qu’il y a des enfants dans la salle. On est respectueux en essayant d’être à l’image de nos personnages quand même. Il y a des sujets, des axes à prendre qui demandent de la réflexion. On n’est pas là pour remuer le couteau dans la plaie sur certains sujets, on est là pour panser les plaies. Mais on ne s’interdit aucun sujet. Vincent Dubois : Nous, on a toujours été sur scène à des moments dramatiques. On était sur scène le soir du 11 septembre ou lors de l’attaque du Bataclan. Des soirs comme ça, c’est déstabilisant d’aller faire le clown, mais on se doit d’être là à ces moments-là. On est des aides-soignants, après tout.

Une scène un peu délirante pour le final du spectacle, au Forum de Liège.

Y aura-t-il une mise en scène spectaculaire comme lors de vos Zenith ?

Vincent Dubois : Sur la tournée, il y a dix semi-remorques dans les Zeniths, il y a 36 heures de montage, voire 60. Là, au Forum de Liège, c’est plus petit. Jean-Christian Fraiscinet : On essaie pour le final de faire une scène un peu délirante.

Quels sont vos projets ?

Jean-Christian Fraiscinet : Là, on est en pleine écriture du prochain film qu’on va tourner dans un an et qui sortira l’année d’après. On est aussi dans l’écriture d’une grosse émission de télé en France pour M6, qui nous confie une émission de divertissement par an, ce qui représente beaucoup de travail. Et puis un prochain spectacle prendra le relais de celui qu’on est en train de jouer. À côté de ça, on est toujours dans Vivement dimanche qui est désormais diffusé sur France 3.

Vous évoquez l’écriture d’un prochain film, de quoi parlera-t-il ?

Jean-Christian Fraiscinet : On va les emmener en France et dans une autre destination qu’on ne peut pas dire. Ça va être encore une grande comédie d’aventure avec plein de choses dedans.

Il n’y a rien de plus terrible, de frustrant de sortir sur scène en se disant qu’on n’y a pas mis toute l’énergie nécessaire.

Que peut-on vous souhaiter aujourd’hui ?

Vincent Dubois : L’envie, comme dirait Johnny. (Rires.) Jean-Christian Fraiscinet : L’envie, l’inspiration et, surtout, la santé. Car en fin de compte, pour continuer à faire ce métier, il faut rester en bonne santé. C’est très énergivore, le métier de comédien. Vincent Dubois : Et puis le personnage que j’incarne, Maria, c’est Zorro, elle a 87 ans, mais elle fait le grand écart. Donc, si je suis un peu en dessous, c’est terrible. Parce que le personnage, il perd tout son piment. Même quand on n’a pas l’énergie suffisante, on le sent parfois, il faut la trouver. Car il n’y a rien de plus terrible, de frustrant de sortir sur scène en se disant qu’on n’y a pas mis toute l’énergie nécessaire.