100 aide ménagères recherchées dans la province de Liège

Dans un secteur extrêmement morcelé, XLG est le plus grand employeur francophone du secteur des titres-services et emploie une aide-ménagère sur quinze en Wallonie et à Bruxelles. Depuis ce 1er octobre, XLG va octroyer des chèques-repas de 4,70€, un montant supérieur à la moyenne du secteur, à ses aide-ménagères afin de les aider à faire face à la crise économique. L’axe majeur de la stratégie de renforcement de l’entreprise s’articule autour des collaborateurs, XLG veut donc rafraîchir le secteur des titres-services en revalorisant la rémunération de ses aide-ménagères et en renforçant leur bien-être.