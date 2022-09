40 ans après la mort de Roger Claessen, son fils s'exprime : « Aujourd’hui encore, des gens pleurent dans mes bras »

Papa, c’est celui qui a fait vibrer des centaines de milliers de fans rouches, celui qui faisait lever les foules, celui qui a été élu joueur du siècle à Sclessin : Roger Claessen. Ce lundi 3 octobre, cela fera très exactement 40 ans que Roger-la-Honte nous a quittés. À cette occasion, son fils, Marc-Antoine, a accepté de rouvrir l’album souvenirs. "Il vous faut quelque chose pour les photos", demande gentiment Marc-Antoine. "J’ai encore son maillot des Diables et sa casquette à la cave, j’arrive."

Claessen, le fils, remonte avec les trésors. "Voici sa casquette avec les 17 étoiles, cousues par sa maman, représentant chacune de ses sélections en équipe nationale. Il aurait dû en avoir bien plus mais papa a souvent été mis à l’amende (rires)."

Des trésors que Marc-Antoine a songé à revendre un jour. "Car mon rêve est d’offrir une belle sépulture à mon papa. Il partage un caveau avec son neveu. J’aimerais qu’il puisse bénéficier d’une belle stèle individuelle mais cela coûte très cher. C’est pour cela que j’ai pensé à vendre ce maillot mais mes enfants (Fiona et Dorian) s’y sont farouchement opposés."

De nos jours, on affuble bien trop souvent certains joueurs de superlatifs tel que celui de légende. Mais les plus anciens vous le diront, de légende, il n’y en a qu’une à Sclessin. Elle se nomme Roger Claessen. Lui dont le portrait trône toujours fièrement sur le frontispice de la T1. "J’espère vraiment que les nouveaux propriétaires ne toucheront pas à la fresque lorsqu’ils rénoveront le stade", lance Marc-Antoine, craintif. "C’est un message que je leur lance : ne touchez pas à la fresque. Si vous le faites, ce sera comme une seconde mort pour mon papa. J’aimerais les rencontrer un jour pour en parler."

Le message est passé Marc-Antoine.

Les raisons de sa disparition

« La vérité, on ne la connaîtra jamais »

Le 3 octobre 1982, Marc-Antoine a 11 ans lorsqu’il apprend la tragique nouvelle. Son papa est retrouvé mort dans une cave liégeoise après avoir abusé d’alcool et de valium. "À cet âge, je n’étais pas encore assez mûr pour comprendre ce qui se passait. Ce n’est qu’après qu’on fait son deuil. Il avait quitté ma maman quand j’avais huit ans et je ne le voyais qu’un week-end sur deux. Il y avait déjà un manque avant sa disparition. Ensuite, il est resté vivant grâce à la mémoire des gens, via sa notoriété."

Depuis 40 ans, les théories vont bon train. Accident ou suicide. Longtemps, Marc-Antoine a cherché des réponses à ses questions. "La vérité, on ne la connaîtra sans doute jamais. La mienne ? Je ne saurais vous répondre. Je ne pense pas que quelqu’un la connaisse vraiment. On m’a dit qu’il aurait écrit une dernière lettre à mon intention avant sa mort. Je ne l’ai jamais retrouvée."

Quant aux souvenirs de son enfance passée avec son père, ils sont restés vagues. "J’ai encore quelques flashs, notamment des fêtes de Noël où encore quand je passais du temps avec lui, Quai des Ardennes. Les oiseaux évidemment puisque papa adorait et avait deux grandes volières."

Les souvenirs de son père

« Jeck, Depireux et Piot ne me disaient pas tout »

Alors, ses souvenirs, Marc-Antoine Claessen va se les construire grâce aux témoignages des anciens compagnons de route de son paternel. "J’ai énormément parlé avec Léon Jeck, Christian Piot, Henri Depireux, Léon Semmeling. Ce sont eux qui m’ont fait connaître mon père. Surtout au niveau footballistique. Je ne l’ai jamais vu jouer au Standard."

Mais les anciens acolytes de Roger-La-Honte ne disaient pas tout. "Ils me cachaient les côtés plus sombres, c’est vrai. Pour ne pas me brusquer. Un jour, je leur ai dit qu’ils pouvaient tout me dire. Ils m’ont alors raconté certaines choses que je ne pourrai pas vous raconter (rires)."

Près de 40 ans après la disparition de son papa, Marc-Antoine Claessen ne regrette rien de la vie de son père. "Je ne dirais pas que la célébrité me l’a arraché. Je n’ai pas de regret par rapport à l’homme qu’il était ou encore la vie qu’il a menée. Tout simplement parce que je me dis qu’il a apporté tant de joie aux gens. Le bonheur qu’il a donné est plus cher, à mes yeux, que la vie qu’il a perdue."

Son défaut

« Il ne savait pas dire non »

Tout au long de son parcours, le fils Claessen a souvent été comparé au père. "J’ai déjà dit, il y a quelques années, que lorsque je buvais un verre, les gens voyaient sans doute quelqu’un d’autre à ma place."

Pour autant, Marc-Antoine n’en a pas voulu à son père pour son addiction. "Non. C’était un être humain. On en a souvent fait des tonnes. Dès qu’il buvait une bière ou deux, on disait qu’il était bourré."

Le cœur sur la main, Roger Claessen a souvent été rattrapé par sa bonté. "Il ne savait pas dire non. J’ai hérité ça de lui d’ailleurs. Mais certains en ont donc allègrement profité. Sa gentillesse ne lui a pas rendu service."

Durant sa carrière, et bien des années encore après, Roger Claessen a fait parler de lui pour autre chose que son talent. "On a énormément parlé de ses frasques, parfois à raison. C’est vrai qu’il a pris amende sur amende notamment parce qu’il aimait faire la fête avec les supporters. Mais c’était important pour lui de partager avec les gens. Sa notoriété était immense mais pourtant, il n’en jouait pas. Aujourd’hui, 40 ans après, je croise encore des gens qui pleurent dans mes bras. Et pourtant, je ne suis que le fils. À Visé, j’ai croisé une dame qui avait réussi à arracher un petit morceau du maillot de mon père. Aujourd’hui encore, elle le conserve précieusement. Il voulait simplement faire plaisir aux gens."

Au point de leur donner sa paie. "Un jour, c’est Henri Depireux qui me l’a raconté, il sortait de l’entraînement avec sa paie du mois dans une enveloppe. Il a croisé un sans-abri et lui a remis son enveloppe. Papa et Henri ne savaient pas combien il y avait à l’intérieur. Ce n’est que quelques mètres plus loin qu’Henri a ouvert son enveloppe. Il s’est alors retourné vers mon père et lui a dit : ‘mais tu es fou !’ Ce à quoi il lui a répondu que le sans-abri en avait plus besoin que lui."

Mais son côté flambeur, pour les autres donc, n’a pas plu à la direction liégeoise, Roger Petit en tête. "Il avait été convoqué par Monsieur Petit qui lui avait dit qu’il dépensait trop d’argent et que le club allait donner la moitié de son salaire à son père. Papa a alors rétorqué : ‘pas de problème, je jouerai la première mi-temps et mon père la seconde.’ Ils ne l’ont donc jamais fait (rires)."

Excellent sur le rectangle vert, l’ancien buteur liégeois l’était tout autant sur le bitume. "Il était bon en tout. Un jour, un de ses copains lui a dit qu’il allait participer à une course d’amateurs. Mon père lui a demandé s’il pouvait participer, pour le fun. Qui était le premier à franchir la ligne ? Roger Claessen."

Coach du Standard de 1964 à 1967, feu Michel Pavic a bien tenté de canaliser le fougueux Claessen. "Il faisait la tournée des cafés pour le retrouver mais mon père avait souvent un coup d’avance. Un jour, il l’avait puni et mis sur le banc. Le Standard était mené 0-2 à Sclessin. Le public réclamait véhément la montée au jeu de mon père. Henri Depireux avait alors dit à Monsieur Pavic : ‘faites entrer Roger sinon ils vont casser le stade’. Il s’est exécuté et après un ou deux buts de mon père, le Standard s’est imposé."

Dans les pas de la légende

« Warsage a refusé mon transfert au Standard »

Les chiens ne faisant pas des chats, Marc-Antoine Claessen était également un buteur. Là encore, une ressemblance avec son légendaire papa sautait aux yeux. "On m’a dit que j’avais la même détente verticale que lui."

Inévitablement, le jeune Claessen voulait copier l’ancien. "Inconsciemment, je pense que je voulais lui ressembler."

Dans ses jeunes années, Marco pouvait compter sur le soutien de son paternel. "Il venait me voir jouer à Warsage. Je recevais d’ailleurs 100 francs à chaque fois que je marquais (rires). Un jour, on jouait à Visé et des dirigeants de Liège étaient présents. Ils ont fait part de leur intérêt pour moi à mon père qui les a regardés du coin de l’œil avant de répondre : ‘au Standard ou nulle part ailleurs’."

Le Standard, justement, quatre ans après le décès de Roger Claessen, Marc-Antoine aurait pu le rejoindre. "J’ai 15 ans, j’avais effectué des tests au Standard qui étaient concluants. Vous imaginez aisément mon excitation à l’époque, moi, Marc-Antoine Claessen, j’allais pouvoir porter le maillot du Standard. Mais mon club de l’époque, Warsage, n’a rien voulu entendre. Mon beau-père était venu à une réunion avec un chèque d’un million de francs pour racheter ma liberté. À l’époque, c’était énorme. Mais ils n’ont rien voulu entendre."

Une déception difficile à canaliser pour le jeune Marc-Antoine. "Je leur en ai voulu longtemps. J’aurais pu faire mes preuves, ou non, mais au moins, j’aurais été fixé. En plus, ce n’était que pour un an."

Être le fils de Roger Claessen n’a jamais posé de souci à Marc-Antoine dans la vie privée. "Sur un terrain de football par contre, il m’est arrivé de tomber sur des gens qui avaient la dent dure contre mon père. Oui, parfois, j’ai été traité de tous les noms à cause du mien. Un jour, alors que j’évoluais en amateur avec des amis, un adversaire m’a dit : ‘tu es bien le fils de ton père, tu n’es qu’un alcoolique’."

Le Standard actuel

« Mon père aurait aimé jouer sous Ronny Deila »

Amoureux du Matricule 16, Marc-Antoine Claessen apprécie le renouveau actuel de son club de cœur. "Lorsque le nom de Ronny Deila est sorti, avant qu’il ne signe, je me suis empressé de me renseigner sur lui. J’ai tout de suite accroché. La proximité qu’il a avec le public, c’est primordial. On voit que rien n’est calculé chez lui et que tout est spontané."

Un trait de caractère qui fait inévitablement penser à quelqu’un. "Oui, mon père aurait aimé jouer sous les ordres de Ronny Deila. C’est un homme qui vit le football et qui ne triche pas. C’est de cela dont on a besoin aujourd’hui."

Comme tous les supporters rouches, Marc-Antoine Claessen a juré plus que de raison ces dernières saisons. "C’était dur à vivre, c’est clair. La saison dernière, je disais souvent que papa avait tourné la tête sur sa fresque, qu’il ne regardait plus les matchs compte tenu du faible niveau de jeu."