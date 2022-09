Liège, 2e eau la plus chère du pays

En cause, la sécheresse qui touche de plus en plus le pays. Actuellement, selon Belgaqua, un ménage belge composé de quatre personnes consomme en moyenne 136 m³ d’eau par an, soit 34 m³ par personne ou 96 litres d’eau par personne et par jour. C’est l’un des postes de dépense les plus importants d’un ménage.

S’il est recommandé de comparer et éventuellement changer de fournisseur d’énergie pour contrer la hausse des prix, il n’est cependant pas possible de choisir son distributeur d’eau. Les Belges ne sont pourtant pas égaux face à leur facture.

Le comparateur d’énergie CallMePower a comparé les tarifs des distributeurs d’eau par commune et tous les Belges ne sont pas égaux face à leur facture.

En Wallonie, le principal distributeur est la SWDE, qui alimente notamment Namur ou Arlon.

Dans la province de Liège, les distributeurs d’eau présents sur le territoire sont la SWDE et la Cile.

La SWDE est présente en province de Liège à Verviers, Waremme, Amay, Aubel, Juprelle, Oupeye, ou Neupré. La Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (Cile) dessert quant à elle 24 communes de la province dont Huy, Liège, Seraing ou encore Visé.

La SWDE moins chère

Selon CallMePower, pour une famille de quatre personnes qui consomme environ 136 m³ d’eau par an, les clients de la SWDE vont payer environ 736 euros alors que les clients de la Cile vont débourser environ 907 euros.

"Le même foyer à Bruxelles paie sa facture d’eau 554 euros par an, environ. Malgré l’augmentation des tarifs de Vivaqua de 15 %, début 2022, le prix de l’eau à Bruxelles reste moins élevé qu’en Wallonie".

Le comparateur CallMePower donne quelques gestes simples et respectueux de l’environnement pour diminuer sa consommation d’eau et faire des économies : Choisir des appareils électroménagers à faible consommation d’eau ; Prendre une douche plutôt qu’un bain, car celle-ci est deux fois plus économique ; Couper l’eau pendant que vous vous lavez les mains ou les dents ; Récupérer l’eau de pluie afin d’arroser vos plantes ou de laver votre voiture ; Installer un économiseur d’eau sur votre pommeau de douche.