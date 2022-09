Liège: il s'introduit chez son voisin et réalise un pontage pour lui voler de l'électricité

On le sait, les factures d'énergie ont rarement été plus élevées qu'en cette année 2022... mais la solution trouvée par ce Liégeois, déféré au parquet ce mercredi matin à Liège, n'est sans doute pas la plus judicieuse.