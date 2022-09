Eux, ce sont deux Liégeois, amis d’enfance. L’un, Michel Curvers chantera Sardou. L’autre, Thierry Luthers, ancien journaliste sportif à la RTBF, chantera Johnny. Ils seront ensuite réunis en duo pour le final.

Pour la première fois, ils seront ensemble sur scène à l’occasion d’un spectacle en hommage à leurs idoles. Un spectacle qui sera rehaussé de l’intervention du parolier et compositeur français Pierre Billon, qui a travaillé avec les deux artistes de renom.

"Avec les musiciens, j’essaie de rendre hommage à la carrière extraordinaire de ce chanteur dont le répertoire brasse un peu toutes les générations. C’est une personnalité qui m’a marqué quand j’étais jeune, qui a toujours été un exemple du fait qu’il prenait le contre-pied par rapport à ce qui se faisait", confie Michel Curvers au sujet de Michel Sardou.

Même admiration du côté de Thierry Luthers envers Johnny Hallyday, qu’il a vu 34 fois sur scène ! "Mais je ne suis pas un sosie, ni physiquement c’est évident ni vocalement. Je rends hommage à mon idole en chantant avec mes tripes", relève Thierry Luthers.

Pierre Billon sera le trait d’union entre les deux artistes liégeois sachant qu’il a écrit des chansons et composé des mélodies pour Sardou et Hallyday. Il interviendra en ouverture de spectacle, de manière plus acoustique, avec sa fille Marie Max.

Rassembler ainsi sur scène Sardou et Hallyday, qui s’admiraient l’un l’autre, c’est tout un symbole même s’ils ont fini par se brouiller… "C’est formidable de joindre l’œuvre de tels artistes ! Car si on y fait bien attention, au niveau des chansons d’amour, les paroles sont extrêmement similaires", relève Pierre Billon.

Voilà une belle façon de réunir ces immenses artistes sur scène, comme ce fut le cas, "vers 1977, à Fréjus et à la patinoire de Bruxelles".