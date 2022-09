Liège : pas de repas gratuit pour les élèves du réseau communal ?

On le sait en effet, la vie coûte cher et, à l’heure où les montants de nos factures explosent, la Fédération Wallonie-Bruxelles a tenu à aider les familles à avoir un accès à une alimentation équilibrée et saine… C’est l’objectif de cet appel à projet qui s’adresse donc à toutes les écoles maternelles et primaires, tous réseaux confondus.

Toutes… sauf celles qui ne répondent pas à l’appel bien sûr. C’est précisément cette absence de réaction, de la Ville de Liège, qui fait aujourd’hui bondir le PTB liégeois. Selon le parti d’extrême gauche en effet, la Ville de Liège, en tant que pouvoir organisateur, n’aurait pas répondu à l’appel régional. Les écoles du réseau communal ne pourraient dès lors pas prétendre à des repas gratuits pour les plus jeunes…

«Irresponsable»

"Nous sommes dans le cadre où il y a eu la crise du covid, puis les inondations, puis la crise énergétique et l’explosion du prix des biens de consommation alimentaire, du carburant", relève Sophie Lecron, cheffe de groupe PTB à Liège, "c’est donc tout simplement incroyable de constater cette absence de réaction de Liège qui laisse de nombreuses familles sur le carreau". "Dans le cadre où le revenu moyen des Liégeois est inférieur à la moyenne wallonne. Dans le cadre ou plus d’un Liégeois sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, comment est-ce possible ?", s’interroge la conseillère PTB.

Tout en soulignant le caractère "équitable" et non-stigmatisant du projet (tous les élèves ayant droit à ces repas gratuits) le PTB rappelle que l’intercommunale Isosl, en charge des repas dans le réseau communal, a indexé ses prix, "pour arriver à 4 € (presque 80€/mois) pour un repas chaud en primaire et 3,7€ pour un repas chaud en maternelle"…

D’autres communes (Herstal par exemple) ont quant à elles répondu à l’appel régional, tout comme d’autres pouvoirs organisateurs ; "L’école Saint-Jean, par exemple, dans le centre de Liège, a fait la démarche et a obtenu les repas gratuits pour ces maternelles et son premier degré des primaires", insiste l’élue PTB qui dénonce une attitude "irresponsable dans le cadre des successions de crise et des énormes besoins des ménages". Céline Fassote, conseillère PTB à Liège, interpellera ce lundi soir les autorités communales.