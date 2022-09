Chloé Stévenin condamnée à 15 ans pour le meurtre de Thierry Vanderveck

La cour d’assises a reconnu Chloé Stévenin coupable d’avoir poignardé la victime lors d’une dispute. Âgée de 19 ans au moment des faits, la jeune femme avait entretenu une liaison avec la victime, âgée de 41 ans.

Chloé Stévenin avait donné plusieurs versions des faits.

La défense avait sollicité son acquittement, plaidant la légitime défense. Ses avocats, Mes Mallants et Croisier, avaient aussi plaidé la provocation comme circonstance atténuante. L’avocate générale avait quant à elle requis une peine de 20 ans d’emprisonnement.

L’intention d’homicide retenue

À l’issue des délibérations, le jury et la cour ont finalement condamné Chloé Stévenin à une peine de 15 ans de prison, tenant compte de son absence d’antécédent judiciaire.

Dans la motivation de leur décision sur la culpabilité, les jurés ont tenu compte de l’endroit où le coup a été porté, de l’arme choisie et de l’intensité du coup pour retenir l’intention homicide. Ils ont écarté les autres thèses soutenues par la défense, estimant que la réponse de l’accusée à l’agression de Thierry Vanderveck dans le cadre de la dispute était disproportionnée.

Quant à la motivation de la décision sur la peine à infliger à Chloé Stévenin, le jury et la cour ont retenu la gravité des faits (qui ont entraîné la mort d’un homme), les conséquences du meurtre sur l’entourage de la victime et la personnalité "borderline" de l’accusée. Ils ont également tenu compte de l’impulsivité de l’accusée, de sa toxicomanie, de son jeune âge et de sa précarité familiale.