Liège: Le commerçant s'arme d’un couteau pour se défendre!

Il a spontanément montré ce couteau de cuisine aux autorités… Il a expliqué qu'il l’utilisait pour se défendre en cas d’agression. Malgré tout, même cette raison ne peut justifier de détenir une telle arme prête à être utilisée. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Le couteau de cuisine a été saisi. L'homme n'a aucun antécédent judiciaire. Le magistrat a proposé au commerçant de payer une transaction de 250 euros pour éviter de se retrouver poursuivi devant le tribunal.

Mais l’homme n'a pas saisi cette chance. Il n’a pas payé la transaction. Le dossier a été fixé devant le tribunal. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le commerçant n’a pas manqué de franchise lors de son passage devant la juge. “Mon commerce se trouve dans une des rues les plus fréquentées de Liège”, a indiqué le prévenu. “J’ai déjà appelé à plusieurs reprises la police et on n’a jamais rien fait pour moi. Même le bourgmestre ne fait rien.”

L’homme serait las de supporter les agressions dont il se dit victime. “Je suis quelqu'un de calme. Je suis venu en Belgique, c’est pour travailler, pas pour faire des problèmes. Mais je dois me défendre. Depuis, j'ai racheté un nouveau couteau”, a-t-il poursuivi devant la juge qui en est restée bouche bée… “Hein? Vous avez un nouveau couteau!” L’homme a eu une réponse pour le moins incroyable. "Oui, mais il est plus petit.”

La magistrate n’en croyait pas ses oreilles. Elle a rappelé à l’homme qu’il n’était pas tolérable de se faire justice à soi-même. Le commerçant, qui se défendait seul, a demandé à bénéficier d'un sursis, d’une peine de travail ou une amende. Le tribunal rendra sa décision en octobre prochain.

Sarah Rasujew