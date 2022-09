Les meilleurs chocolatiers belges dévoilés par Gault&Millau

Pierre Plas de Bastogne, chocolatier de l’année pour la Wallonie

Pour la Wallonie, le chocolatier de l’année 2023 est Pierre Plas, basé à Bastogne. "Ses chocolats ou ses gourmandises ont fait l’unanimité auprès de notre comité de dégustation", détaille le guide gastronomique. Le chocolatier forme un duo avec sa compagne Aline. "Maîtrisant le processus de la fève au cacao, ils ont créé des chocolats grands crus aux saveurs uniques. Ses élégants coffrets signature vous surprendront par l’intensité des ganaches, l’originalité des caramels fruités ou l’élégance des pralinés", poursuit Gault&Millau.

Herman Van Dender, chocolatier de l’année pour Bruxelles

Pour Bruxelles, c’est Herman Van Dender qui se voit attribué le titre de chocolatier de l’année. "Notre comité de dégustation met en évidence la persévérance et l’engagement de ce chocolatier de tradition engagé, voici plusieurs années, dans le processus " Bean-to-bar ". Sa rigueur dans la sélection des fèves lui a permis de produire des chocolats d’une grande richesse aromatique", explique le guide gastronomique. "De nombreux chefs de cuisine réputés ont été convaincus par la qualité et le caractère de ses chocolats qu’ils utilisent dans leurs desserts. Toute cette rigueur se retrouve également dans les tablettes d’origines et ses pralines proposées en boutique", ajoute Gault&Millau.

Dominique Persoone de Bruges, chocolatier de l’année pour la Flandre

Pour la Flandre, le chocolatier de l’année est Dominique Persoone, basé à Bruges. "Pionnier et précurseur", il exerce depuis 30 ans avec The Chocolate Line et a rendu le métier "sexy". Une notion qu’il utilise souvent lui-même pour souligner que le chocolat peut être branché, cool et séduisant. "Il travaille, entre autres, avec le produit de ses propres plantations de cacao au Mexique. En Belgique, il est l’un des pionniers du ‘tree to bar’. Il s’engage d’ailleurs auprès des agriculteurs locaux et une partie des recettes est reversée au bien-être des animaux au Mexique", précise le guide gastronomique. Son fils Julius a rejoint son père afin de perpétuer les valeurs de Chocolate Line.

Michèle Prunier d’Herstal: la découverte de l’année

C’est la chocolaterie By Michèle de Michèle Prunier et son fils Christophe qui se voit remettre le prix de la découverte de l’année. Ils ont créé leur chocolaterie il y a trois ans. Cette année, ils ont ouvert un second point de vente à Liège. Lors de son parcours initiatique réalisé en France, Christophe a rencontré Coralline qui a rejoint le projet familial. Dans leur boutique de Liège, le jeune couple présente une collection de chocolats "particulièrement originale qu’ils produisent à partir de cacao pure origine", assure le guide gastronomique. "Leur praline ‘La Passionnée’réalisée avec une coque au fruit de la passion et une ganache passion-Jivara est toute à l’image de la ferveur qui anime ce trio que nous désignons comme découverte de l’année", assure Gault&Millau.

Le guide Gault&Millau Chocolatier est une sélection non-exhaustive et exclusive des meilleurs chocolatiers sur la base de diverses dégustations à l’aveugle. Le guide gastronomique affirme "qu’il a été frappant de voir comment les chocolatiers belges et luxembourgeois recherchent les meilleures fèves de chocolat au monde, qu’ils transforment de plus en plus ‘de fèves en tablettes’dans leurs ateliers. La durabilité joue clairement un rôle de plus en plus important dans ce secteur".

