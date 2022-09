Cocaïne à Liège: «Une réelle ampleur»

Aujourd’hui, le débat est donc plus polémique que jamais à Liège et si le partenaire libéral du PS avait toujours soutenu l’initiative, il réclame une évaluation chiffrée et des mesures afin d’éviter l’effet d’attraction (pour les toxicomanes) d’une telle salle… Et de réclamer également une réelle politique répressive à l’encontre de la toxicomanie de rue.

Sollicité par des élus PS, MR et Les Engagés, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer n’a pas caché son inquiétude face au phénomène… Ce dernier constate en effet "la modification sensible du mode de consommation des usagers". Comme il l’a relevé lors de la dernière séance du conseil communal, "la consommation de cocaïne semble prendre une réelle ampleur ces derniers temps. Et ce, malgré les énormes quantités de cocaïne saisies dans notre pays". Le problème, c’est que l’usage de la cocaïne en injection "exerce une influence importante sur le comportement de l’usager"… L’effet de la drogue dure moins longtemps, l’usage d’ammoniaque est souvent requis et l’usager a tendance à être plus nerveux voire, en cas de prise excessive, paranoïaque… Conséquence : les perturbations dues à la toxicomanie dans l’espace public sont légion…

Que faire dès lors ? Le bourgmestre de Liège plaide, comme il l’a fait avec d’autres bourgmestres de grandes villes lors d’une réunion organisée (août) avec la ministre de l’Intérieur Annelise Verlinden, pour une politique fédérale forte, un refinancement de la police "et la nécessité de la coordination des approches : préventive, répressive, thérapeutique et sociale". Tout comme pour une réflexion "transnationale"avec les pays limitrophes.

Une évaluation de la salle de consommation devrait être délivrée durant le premier semestre de 2023.