Jeune homme mort étouffé lors d’une fête étudiante à Liège: peine de travail requise contre ses parrains

Les faits se sont produits au cours d’un Rallye des Parrains dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018. Cette nuit-là, Axel Leroy, 21 ans, a fait une sortie dans le quartier du carré à Liège avec ses “parrains” et “marraines” dans le cadre de son baptême étudiant. Il est arrivé dans le quartier vers minuit trente avec ses accompagnants. Le but de la sortie était de rendre Axel ivre le plus rapidement possible.

En deux heures, ils ont visité une douzaine de cafés. Comme c’était initialement prévu, le jeune homme a consommé des alcools forts dans chacun de ces établissements. Les consommations étaient commandées et payées par les “parrains” et “marraines”.

Après avoir ingurgité une très grosse quantité d’alcool, le jeune homme qui ne tenait plus sur ses pieds a commencé à vomir. Les personnes présentes ont appelé une ambulance. Les secours n’ont rien pu faire pour Axel. Il est mort étouffé. “C’est un problème de société”, a indiqué la magistrate du parquet de Liège lors d’un long réquisitoire. “On l’a amené sur place avec la pleine connaissance qu’on allait le faire boire jusqu’à vomir. Ils ont joué avec le feu.”

Elle a estimé que le fait de promouvoir l’ivresse à ce point lors des fêtes estudiantines n’est pas acceptable. “Tout cela suffit. Il faut dire stop. Je ne supporte plus que l’on doive aller annoncer à des parents que leur enfant de 19, 20 ans, est tombé dans la Meuse en revenant d’une fête parce qu’il avait trop bu!” Si elle n’a pas voulu remettre en question le folklore estudiantin, la magistrate a tenu à rappeler que “ la mort à 20 ans, ça n'arrive pas qu'aux autres” et a remis en cause cette “culture de promotion de l’alcool.”

La magistrate a retracé le fil de ces tragiques événements. “J’espère qu’ils auront compris la leçon, mais qu’est ce qu’elle est chère cette leçon. Ils devront vivre avec cela sur la conscience toute leur vie.” Elle a toutefois estimé nécessaire de ne pas entacher leur avenir professionnel en leur accordant une mesure qui ne sera pas mentionnée au certificat de bonne vie et mœurs. Les plaidoiries des avocats de la défense sont prévues à la fin de l’année.

Sarah Rasujew