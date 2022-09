Le bel hommage des Frères Taloche à Raymond Devos lors du festival d’humour Voo Rire de Liège (vidéo)

"Nous sommes ravis de vous accueillir chaque année dans des lieux différents, qui accueillent aussi les différents spectacles. Nous sommes ravis parce que nous sommes encore là", a confié ce mardi Philippe Saive, le directeur commercial du festival d’humour Voo Rire qui se tiendra à Liège du 15 au 24 octobre 2022. "Nous avons vécu quelques années très difficiles comme tout le monde. Nous avons pu bénéficier du soutien à la fois de nos partenaires privés et de nos partenaires publics, principalement la Ville de Liège. À un moment donné où on a dû annuler le jour même d’ailleurs de la première il y a deux ans, sans le soutien indéfectible des pouvoirs publics et des partenaires privés, nous ne serions plus là. La mission première du festival, elle est de faire connaître des artistes, de leur permettre de jouer dans des salles performantes et de se faire connaître pour les moins connus, et parfois de rencontrer leur public pour les plus connus. Nous souhaitons à ceux qui ne sont pas encore dans les plus connus d’y arriver. Les anciens lauréats s’en rendent compte et peuvent en témoigner."