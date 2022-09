Viol sous la contrainte d’un couteau: il prend 35 mois ferme

Après s’être rendue dans une boîte de nuit avec Hicham, elle s’est retrouvée au domicile de l’ex femme d’Hicham. "Elle n’avait pas d’endroit où aller, avait indiqué le suspect lors de son premier passage devant la cour. Il n’y a pas eu de coups ni rien. Je n’ai jamais violé la fille."

La jeune femme a expliqué qu’Hicham avait pris un grand couteau de cuisine pour la menacer et l’avait contrainte à avoir des relations sexuelles sous la menace. Pendant le viol, l’homme l’a retenue par les cheveux et le cou. Elle a été insultée tout le long de la scène. Elle a expliqué qu’elle avait tenté de se débattre. "Si tu essayes encore de bouger, je n’ai qu’à porter quelques coups dans le flanc et le cou."

À la suite des faits, elle avait perdu une boucle d’oreille. Plusieurs de ses faux ongles en résine ont été arrachés. Le lendemain matin, la jeune femme s’est enfuie du domicile de son agresseur. Elle s’est réfugiée chez des voisins. Elle a directement expliqué avoir été droguée et violée. Mais Hicham a totalement démenti cette version. La cour n’a pas cru aux dénégations. Le parquet général a requis l’arrestation immédiate du condamné, mais les magistrats n’ont pas accédé à cette demande. Ils n’ont pas prononcé l’arrestation immédiate du prévenu.