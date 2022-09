Le futur ex chef de la police de Liège en pleurs ce vendredi: «Mon plus grand regret, c’est cette violence croissante à l’égard des policiers» (photos)

Si le maïeur a remercié les 23 agents admis à une retraite bien méritée, il a souligné combien les récentes difficultés de recrutement handicapent le bon déroulement des missions de première ligne, indispensables à la qualité de vie des Liégeois et de ceux qui y transitent. Le corps de police liégeois a néanmoins accueilli cette année 87 nouveaux agents dont quatre commissaires, neuf inspecteurs principaux, 71 inspecteurs et 3 Calog (agents administratifs).

Willy Demeyer a, en outre, salué l’action déterminée de la police fédérale, qu’il a remerciée. La Belgique est, en effet, une plaque tournante du trafic international de stupéfiants avec la présence, chez nous, des cartels étrangers violents, qui génèrent règlements de compte, assassinats, enlèvements,… Le bourgmestre a ainsi rappelé qu’il plaidait pour une véritable politique de soutien du Fédéral envers les autorités locales qu’elles soient politiques, policières ou judiciaires.

Mais les fastes de cette année ont surtout été marqués par la mise à l’honneur du chef de corps, Christian Beaupère, lequel partira à la pension fin de ce mois de septembre, après 22 années à la tête de la police locale de Liège et un total de 46 années "dans la meilleure zone de police de l’univers", comme il l’a déclaré lors de son discours. L’occasion pour tous les services de le saluer et de lui remettre de nombreux présents.

"Être pendant 22 ans le chef de cette zone de police a été un grand privilège", a notamment dit Christian Beaupère, témoignant de sa gratitude à chaque membre de son personnel. "Mon plus grand regret, c’est cette violence croissante à l’égard des policiers, avec un déferlement de rage et de folie. Il y a tellement d’agressivité aux multiples facettes", a encore précisé le chef de corps, évoquant la violence sur les réseaux sociaux, ou encore les émeutes survenues dans le centre de la ville. Lui qui a évoqué ses quatre mandats successifs à la tête de la zone de police locale et qui a reçu des mains du bourgmestre la médaille de grand officier de l’ordre de la couronne a eu un mot sur son successeur. "Je vous laisse entre de bonnes mains, celles d’un homme posé et brillant."

©Thomas Longrie

Lundi dernier, le conseil communal a décidé de proposer, au roi, la désignation du commissaire divisionnaire Jean-Marc Demelenne au poste de chef de corps.