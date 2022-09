Nouveaux risques de chutes de branches au parc de la Boverie à Liège: les «24h jogging» reportées

"La chute d’une branche d’arbre lors de Retrouvailles a contraint les autorités à prendre immédiatement certaines mesures contraignantes", a indiqué la porte-parole de la police de Liège, précisant que la manifestation de dimanche dernier avait ainsi dû être écourtée.

"En fonction du grave stress hydrique affectant les arbres des parcs publics, les services concernés ont dès lundi émis la recommandation de ne plus permettre la tenue d’évènement regroupant de nombreuses personnes au sein de ces parcs", a encore précisé la police, par voie de communiqué.

Un élément qui pose question pour la tenue de la manifestation "24h de jogging"qui devait se dérouler ce week end au parc de la Boverie.

"Une réunion de la dernière chance avec l’organisateur et les services concernés (plantations, pompier, police, sécurité civile) a eu lieu cet après-midi à l’Hôtel de Police. La situation et la nature du risque ont été exposées objectivement et de manière circonstanciée par le service des plantations. Le caractère de dangerosité a été confirmé par tous les services concernés et en premier lieu par le service de prévention des pompiers."

Malheureusement, il n’a pas été possible de trouver sur le site de la Boverie une alternative assurant des conditions de sécurité suffisantes pour le public.

"Malgré les multiples propositions faites, tant par les services que par l’organisateur, aucun autre lieu, libre d’occupation ce week end et pouvant convenir à l’organisateur, n’a pu être trouvé. Il était indispensable notamment que le site permette la participation des personnes à mobilité réduite. Dès lors il a été convenu de postposer les 24h jogging au week end des 8 et 9 octobre sur le site de la Boverie et avec le même parcours et les mêmes modalités que celles qui avaient été convenues."

Les organisateurs espèrent que, malgré ce report, la participation à l’évènement restera suffisante.

"La Ville s’est engagée à venir en aide au niveau logistique et ce dans la mesure de ses moyens."Le bourgmestre a donné son accord sur la proposition.