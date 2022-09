Reconstitution du meurtre du TikTokeur liégeois Luca Pisciotto à Jupille, ce jeudi (Liège)

Pour rappel, Pietro Randazzo, un habitant de Grâce-Hollogne âgé de 30 ans devra répondre de l’homicide de Luca Pisciotto, 21 ans et de la tentative d’homicide de la maman de ce dernier, Madeleine Sorce, âgée de 44 ans, va comparaître devant la chambre du conseil de Liège en vue de la prolongation de son mandat d’arrêt.

Une rupture qui tourne au harcèlement

Pietro Randazzo a entamé une relation avec Madeleine Pisciotto il y a environ neuf ans. En octobre dernier, Madeleine Pisciotto a mis un terme à cette relation. L’homme s’est alors montré harcelant. Il s’est notamment présenté au domicile de la dame le 18 décembre dernier. Une plainte a été déposée.

Deux jours plus tard, Pietro Randazzo s’est une nouvelle fois présenté sur place. Il aurait alors crevé les quatre pneus de la voiture du nouvel ami de Madeleine Pisciotto. Une nouvelle plainte a été déposée. Pietro Randazzo a été interpellé. Il a été libéré sous conditions. Il s’est une nouvelle fois présenté à Julie.

Sur place, il a eu une discussion avec son ancienne compagne. Selon les déclarations de cette dernière, Pietro Randazzo serait venu sur place avec un couteau. Il aurait eu l’intention de la tuer avant de mettre fin à ses jours. La quadragénaire a expliqué que l’homme se serait jeté sur elle avant de l’étrangler au point qu’elle aurait perdu connaissance. Elle aurait ensuite repris ses esprits et a envoyé un message de détresse à sa sœur.

La nécessité de fuir

Cette dernière a prévenu le fils de Madeleine Pisciotto, Luca. La quadragénaire s’est enfuie chez sa soeur. Luca est arrivé au domicile de cette dernière et a été mis en présence de son ex beau-père. Pietro a porté cinq coups de couteau au jeune homme.

Il a été touché quatre fois au torse et présentait ce qui pourrait être une lésion de défense à la main. Pietro Randazzo a pris la fuite tandis que Luca a succombé à ses blessures. Le suspect a ensuite été interpellé. Ce jeudi, il rejouera les gestes qu’il déclare avoir posés et qui ont coûté la vie au jeune homme. Il sera assisté de ses avocats, Mes Mallants et Croisier.