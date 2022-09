La Nocturne des Coteaux de la Citadelle tombe à nouveau à l’eau: «Il valait mieux annuler que dénaturer»

Jamais deux sans trois. Cette expression du XVIIIe siècle est plus que jamais d’actualité avec la nouvelle annulation de la Nocturne des Coteaux de la Citadelle. Pour la troisième année consécutive, les quelque 20 000 bougies qui illuminent Liège et sa célèbre Montagne de Bueren le premier samedi d’octobre ne seront pas déposées. Après mûre réflexion, la ville de Liège a décidé d’annuler l’événement populaire qui attire des dizaines de milliers de visiteurs venus des quatre coins du Royaume et d’ailleurs.