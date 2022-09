Liège: les rues équipées de défibrillateurs

En Belgique, on estime que 10.000 personnes, chaque année, sont victimes d’un arrêt cardiaque survenant, majoritairement, en dehors des structures hospitalières.

À travers l’ASBL Liège-Santé, des sensibilisations et formations à la réanimation cardiopulmonaire et à l’utilisation de défibrillateurs (présents dans divers lieux) sont menées dans des écoles, associations et au sein de différentes structures. En cinq ans, près de 20 000 citoyens, jeunes ou élèves ont été formés à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique.

La Ville poursuit aujourd’hui ses actions en matière de premiers secours en installant des défibrillateurs dans l’espace public. Vingt appareils ont ainsi été placés, tant au centre-ville que dans différents quartiers.

"Ce sont les premières minutes qui comptent pour sauver une personne. L’intervention de témoins présents, avant l’arrivée des secours, est donc cruciale", souligne Jacques Delchef, infirmier urgentiste, directeur des conseils nationaux de réanimation.