Liège: Ils foncent en voiture sur un vigile!

Le 24 août dernier, les intéressés se sont rendus chez un dépanneur bien connu pour entreposer les voitures saisies dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Selon leurs dires, ils avaient été informés que les voitures étaient derrière une grille non fermée alors que les clés de tous les véhicules se trouvaient à l’intérieur de ceux-ci! Ils ont déclaré qu’ils avaient bu et avaient besoin d’un véhicule. Ils se sont donc rendus sur place et ont ouvert la grille. Selon eux, elle n’était pas fermée à clé. Ils ont choisi un beau 4x4, pris les clés qui se trouvaient sur le siège passager et sont partis…

Alors qu’ils circulaient aux environs du quartier Saint-Laurent à Liège, ils ont été repérés par la police. Ils ont refusé d’obéir aux injonctions des inspecteurs et ont entamé une incroyable course-poursuite en pleine journée dans les rues de la cité ardente. Ils ont provoqué plusieurs accidents. Ils ont poursuivi leur course folle en rentrant sur le parking de l’hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne et ont percuté le vigile qui était chargé de l’entrée des patients!

L’homme a été blessé. Heureusement, ces blessures n’ont pas été aussi graves qu’elles auraient pu l’être. La victime a pu rapidement sortir de l’hôpital. Elle a subi une incapacité de travail.

Abdelfattah et Ayoub doivent répondre d’un vol, d’une entrave méchante à la circulation, rébellion armée et tentative de meurtre. Mes Fabrice Giovanangeli et Colin Gilissen assurent la défense des deux suspects. “Mon client est complètement désolé de l’absurdité de son geste”, explique Me Giovanangeli. “Il l’explique par la peur et l’ivresse.”