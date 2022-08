Fin des travaux des tunnels Kinkempois et des Grosses battes: «C’était un véritable désastre» (vidéo)

Après plusieurs semaines de travaux, le 23 août prochain dès six heures du matin, les automobilistes liégeois pourront à nouveau utiliser les tunnels Kinkempois et des Grosses battes, de la liaison E25-E40/A602. Exécutés durant l’été pour minimiser les désagréments de mobilité, les travaux touchent en effet à leur fin. « Et nous sommes dans les temps, se réjouit Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. Plus que quelques jours de patiente et les usagers pourront à nouveau emprunter entièrement la liaison. »