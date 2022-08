Liège: marionnettes et soirées musicales à thème

Plusieurs spectacles sont programmés, dont un destiné aux adultes. Ce jeudi à 20 h, le Théâtre Royal Ancien Impérial du musée Tchantchès présentera "Ludwig van Tchantchès : Beethoven à Liège", spectacle écrit et mis en scène par Arnaud Bruyère. Réservations au 04/342 75 75. Entrée : 6 €.

Les enfants, aussi, auront le plaisir d’assister à des spectacles de marionnettes les 14 et 15 août. Deux spectacles sont à l’affiche le dimanche : "Le dragon de la forêt lointaine" à 14 h 30 et "L’élection de Miss Nanèsse" à 15 h 30. Le lundi, ce sont trois spectacles qui sont proposés : "Tchantchès et l’enchanteur" à 14 h 30, "L’anniversaire de Tchantchès" à 15 h 30 et "Le péket empoisonné" à 16 h 30. Entrée : 3,50 €.

Signalons que Tchantchès et Nanèsse recevront un costume de fromager/fromagère le 14 août, après la sortie du Bouquet (17 h).

Autre lieu à épingler, l’Auberge Simenon (rue Georges Simenon) qui a programmé trois jours de concerts gratuits les 13, 14 et 15 août. Trois soirées, trois ambiances ! À l’affiche ? Blues’n’rock night le samedi avec The Fruit, Red Red et Boogie Beasts. Cover night le dimanche avec Le Piège, Nada et Mad Souls. Dj night le lundi avec Dj Sonar. La soirée débutera avec une initiation pour enfants en sa compagnie, avec des platines à l’ancienne. Sur inscription à l’Auberge Simenon.