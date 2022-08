Liège: Plus de deux millions d’euros de gains avec des SMS frauduleux

Achraf, 35 ans, a écopé d’une peine de quatre ans de prison et 15000 euros d’amende pour avoir participé à une organisation de “smishing”, c’est-à-dire l’envoi de SMS frauduleux qui piègent les victimes et les escroque en leur faisant verser de l’argent. Les détenteurs de GSM ont pratiquement tous reçu un ou plusieurs SMS de ce type. Des escrocs se font passer pour des opérateurs de téléphonie, des sociétés diverses, mais aussi parfois pour le SPF Finances en vous faisant croire que vous devez recevoir de l’argent ou un cadeau. Le message contient un lien Internet censé vous permettre de récupérer votre dû… Il n’en est évidemment rien et suivre ce lien va immanquablement vous conduire vers le piège. Après avoir suivi le lien, vous vous retrouverez probablement sur une page Internet ressemblant à s’y méprendre à la page de l’organisation qui est censée vous avoir contacté. Les escrocs sont alors à la manœuvre. Ils vont vous demander de réaliser toute une série d’opérations bancaires qui vont vous conduire à leur verser de grosses sommes d’argent.