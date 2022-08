Pénurie en Belgique: Damien, donneur de sperme à 24 ans, lance un cri d’alarme, les hôpitaux aussi

"Avant de donner mon sperme, cela a été un processus de réflexion plutôt long, souligne Damien.Cette envie d’aider autrui m’est venue progressivement. J’ai toujours senti que j’aurai l’envie d’avoir des enfants à un moment donné de ma vie. Alors, savoir que certaines familles n’ont pas l’occasion d’en avoir de manière naturelle me semblait injuste. Je me suis dit que si j’avais du sperme de qualité, pourquoi ne pas aider d’autres familles, simplement en donnant quelque chose de moi. Puisque nous ne naissons pas tous avec les mêmes opportunités, faire ce don me semble être un petit pas vers plus d’égalité des chances."

Damien donnait déjà du sang, de même que des plaquettes."Je ne sais plus comment l’idée m’est venue précisément, mais j’avais vu cela quelque part sur le Web. La réflexion est aussi très personnelle, ça peut aider des couples infertiles, mais aussi des personnes LGBT. Faisant moi-même partie de la grande communauté, c’est une manière militante d’aider des personnes qui n’ont pas facilement accès à la procréation."

Il y a quatre ou cinq ans, Damien franchit la porte de la banque de sperme de la clinique Saint-Vincent, de Rocourt. Il y est reçu, en consultation, par un médecin spécialiste de la reproduction. Celle-ci le soumet à un interrogatoire poussé pour vérifier ses motivations, son histoire médicale et s’assurer de l’absence de risque de transmission de maladie à l’enfant à naître.

Une prise de sang est effectuée afin de dépister les maladies sexuellement transmissibles, les affections génétiques les plus courantes (comme la mucoviscidose) et certaines anomalies chromosomiques via un caryotype. Jusqu’à une première récolte de sperme."Il y a quelque chose de marrant dans le fait de me contorsionner, de prendre mon téléphone et de me masturber dans un petit pot. Je me souviens d’ailleurs de la biologiste qui revient avec mon échantillon de sperme et qui dit que c’est du sperme de super bonne qualité. C’est assez surprenant d’entendre deux personnes parler devant vous de la qualité de votre sperme, comme si vous n’étiez pas là. Pour les personnes moins à l’aise avec leur sexualité, c’est plus compliqué. La situation reste burlesque. C’est de l’altruisme à l’état pur, car cela aide concrètement des familles et permet vraiment que les gens comprennent que certains sont encore freinés dans leur projet de parenté à cause du sperme!"

Aujourd’hui, après la pandémie, c’est à la nouvelle clinique du CHC MontLégia que Damien se rend quand il le peut. Même le samedi. Face à la pénurie actuelle, il a ainsi été recontacté. Dans un espace moderne (enfin) adapté."Au départ, j’étais un peu discret par rapport à cela, dit-il. Je ne savais pas ce que ça impliquerait dans l’inconscient collectif. Cela n’a néanmoins jamais été un secret."Ses amis sont au courant de sa démarche, sa famille également. "Dans un premier temps, mes parents ont trouvé ça bizarre. Ma mère était interloquée parce qu’il est vrai que ce n’est pas anodin."

«Pas juste que certaines personnes galèrent pour avoir des enfants.»

Conseiller dans une fédération du secteur de la jeunesse, Damien est conscient de cette pénurie de sperme. Il cherche aujourd’hui à convaincre d’autres hommes de franchir le cap."Là, je fais du prosélytisme. Je le répète, ce n’est pas juste que certaines personnes galèrent pour avoir des enfants."

Damien le sait très bien: il ne verra jamais grandir les bébés dont il est le père biologique. Il nuance même en utilisant le mot "géniteur", terme qui lui permet de distinguer le donneur de patrimoine génétique, du père, qui sera le véritable constructeur du projet parental. Car en Belgique, le don est anonyme. C’est un problème pour certains, pas pour lui: "Je me suis dit que ça avait des implications. Je ne souhaitais pas simplement donner quelque chose et m’en aller. Ma génération est celle de la réflexion sur l’écologie, et le rôle qu’on peut avoir dans le monde. Contribuer à donner la vie est une responsabilité dont il faut bien saisir les implications.À un moment de leur vie, tous ces enfants se poseront la question de savoir qui est leur géniteur. Je ne veux pas être le responsable d’une crise identitaire et, si la loi venait à être modifiée, j’ai déjà donné mon autorisation de lever mon identité au cas où des jeunes voudraient me contacter pour voir qui je suis. Je vois cela comme un devoir lié au fait de donner son matériel génétique. Mais chacun est libre d’agir comme il l’entend…"

Il perçoit un défraiement

Alors que la loi belge en matière de procréation médicalement assistée stipule que le don de sperme est gratuit, le MontLégia octroyait 75€ par don à titre de "dédommagement" (pour couvrir les frais de déplacement et envisage de passer à 100€ pour pallier le manque de dons.

"J’imagine que pour des étudiants, c’est quelque chose qui peut être intéressant en tant que tel. Cela peut être attractif pour certains, surtout que ce n’est ni contraignant ni même compliqué. On doit juste voir un psy, effectuer des tests pour déterminer la qualité de sperme, et réaliser à chaque fois des prises de sang en ayant pris rendez-vous à l’avance."Et Damien d’ajouter:"Est-ce bien que des personnes le fassent pour l’argent? Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Il faudrait arrêter avec cette omerta sur le don de sperme. Il y a peut-être de bonnes raisons, mais à l’heure actuelle je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas inciter financièrement les personnes à donner leur sperme."

Si certains sont bloqués à l’idée de croiser dans la rue un enfant qui pourrait être le sien, Damien en rigole."Je n’ai pas cette crainte-là, j’en blague. Un donneur ne peut donner qu’à six familles maximum", une restriction imposée afin de diversifier le profil des géniteurs"en sachant que cela peut aussi très bien ne pas marcher".

"Il est possible que j’aie une vingtaine d’enfants issus de mes dons, mais je ne les considérerai jamais comme mes enfants. Je suis donneur, j’aide des familles à accéder à la parentalité. Je suis altruiste mais jamais je ne serai parent de ces enfants-là. On signe d’ailleurs des documents en disant qu’on n’aura rien à revendiquer. Ni le donneur, ni l’enfant né de mon sperme."

Pour tout candidat au MontLégia (Liège): 04 355 42 72 ou 04 355 42 73 secretaireslabofiv@chc.be. La liste de tous les centres PMA de Belgique est disponible sur www.belrap.be