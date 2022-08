Travaux dans les tunnels de Cointe: réouverture prévue le 23 août (vidéo)

Lors des inondations de juillet 2021, les tunnels de la liaison autoroutière E25-E40/A602, au cœur de Liège, avaient été submergés par l’eau et la boue."Ici, on avait une piscine de 400 mères de long", se souvient Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. Il fallait donc réparer et remplacer tout l’équipement technique des tunnels. La liaison est fermée depuis début juillet, au niveau des tunnels de Kinkempois et des Grosses Battes. Des déviations sont mises en place. Le tunnel de Cointe, lui, est toujours bien ouvert à la circulation.