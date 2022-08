Pénurie de dons de sperme en Belgique: voici les raisons (vidéo)

Selon les derniers chiffres tirés du rapport du BELRAP (Belgian Register for Assisted Procreation), un système d’enregistrement national, 9.140 injections de sperme issu de donneurs ont eu lieu en 2019.

Au sein du centre de la procréation médicalement assistée (PMA) de la clinique du CHC MontLégia, sur les hauteurs de Liège, 975 inséminations ont été réalisées en 2021, au profit de 425 couples ou femmes, dont 223 avec le sperme de donneurs.

La pénurie de dons de sperme est qualifiée de "catastrophique" par les médecins responsables. Le problème n’est certes pas nouveau, mais les listes d’attente s’allongent et les prix flambent. Ce qui constitue de nombreux obstacles pour celles et ceux qui ont recours à la PMA, et qui doivent dès lors se tourner vers les banques scandinaves.

1. Absence de culture du don chez nous

Tout d’abord, la culture du don, que ce soit pour du sperme ou du sang, n’est pas suffisamment ancrée dans notre pays, contrairement à l’Espagne. "Si on lance régulièrement des campagnes de sensibilisation et des appels réguliers au don de sang, on ne peut lancer en Belgique que des campagnes non commerciales pour sensibiliser les citoyens et les inciter à donner du sperme ou des ovocytes", regrette le Docteur Annick Delvigne, médecin chef de service, gynécologue, gestionnaire du laboratoire de matériel corporel humain et responsable de la gestion des dons d’ovocytes. "S’il est plus compliqué de donner des ovocytes, car cela demande un investissement physique plus pénible pour la femme, il est bien plus simple de donner du sperme."

2. La problématique de la loi française

Les banques de sperme ont toujours été à la limite, en termes de dons. La Belgique est confrontée à la problématique de la loi française qui, jusqu’en 2021, interdisait les homosexuelles et les femmes célibataires à bénéficier d’un don de sperme. Or, les couples lesbiens et les femmes seules constituent une grande partie des demandes. Celles-ci viennent aussi de France où la législation est plus stricte au niveau de la PMA. Ce public doit alors recourir au don de sperme anonyme.

"Elles venaient donc toutes chez nous, ou encore en Espagne. La loi a changé en France, mais leurs délais d’attente sont toujours aussi longs, avec des procédures hyper lourdes qui font que cela décourage très fort les gens. On a donc toujours des patientes françaises qui viennent en Belgique, car elles n’ont pas envie d’attendre un an et demi, voire deux ans. Cela dit, on enregistre aujourd’hui, chez nous, un délai de 6 mois pour les femmes en traitement de longue date et un an pour les nouvelles patientes."

3. Un business florissant ailleurs, mais interdit chez nous

Le don de sperme se trouve au cœur d’un florissant business international. Les donneurs belges se comptent sur les doigts de la main. Il faut donc acheter du sperme… danois.

La situation s’avère assez paradoxale. Notre législation interdit de rémunérer le don de sperme. "On a répondu à nos carences en important du sperme des pays scandinaves, mais ils sont probablement eux-mêmes à court, puisque leurs prix ont augmenté de manière incroyable. Là, les prix sont inacceptables au niveau éthique. Si le prix normal d’une paille de sperme se négocie en principe à quelque 300 euros, elle se vend désormais 700 euros."

Les couples déboursent donc actuellement entre 300 et 450 euros pour chaque paille du précieux liquide (non remboursés par l’assurance sociale). Chaque nouvelle tentative implique de remettre la main au porte-monnaie. "L’INAMI, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, paie l’acte technique d’insémination, mais pas le matériel corporel." En Belgique, on ne peut pas le commercialiser.

Un volontaire belge peut uniquement compter sur une compensation, qui passe de 75 à 100€ au MontLégia. "Ce sont des frais de dédommagement forfaitaire, puisqu’il est interdit de payer le sperme", confie la praticienne, se souvenant qu’il y a quelques années elle placardait des affiches aux valves de l’université de Bruxelles où elle enseignait pour tenter d’attirer davantage de donneurs.

4. Des donneurs recalés

Tous les potentiels donneurs ne sont pas éligibles. Au sein du CHC MontLégia, "on en garde peut-être trois sur dix", comme l’explique Dominique Raick, médecin biologiste et responsable du laboratoire PMA. Certains sont éliminés pour des problèmes de cirrhose, ou pour des maladies génétiques. Ou encore parce que leur sperme est de mauvaise qualité ou qu’ils sont stériles. "Les tests génétiques et de fertilité livrent au donneur une série d’informations gratuites sur son avenir, mais certains n’ont pas envie d’apprendre qu’ils sont stériles."

5. L’anonymat levé?

"Ce n’est pas parce que la loi dit aujourd’hui que le donneur est anonyme que vous n’aurez pas quelqu’un à votre porte dans plusieurs années", insiste Dominique Raick. "Avant chaque don, je préviens le donneur que certaines associations retrouvent des fratries. Parce que si le donneur n’est pas prêt à cela, il ne doit pas devenir donneur…"