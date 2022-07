Y compris dans les résultats puisque ce mercredi soir le coach du RFCL a vu son équipe s'imposer pour la troisième fois en l'espace d'une semaine. Les Sang et Marine ont logiquement pris la mesure de Tubize-Braine, un des favoris lors du prochain championnat de D2 amateurs (4-1).

Les Brabançons offraient une bonne opposition au RFCL avant de disputer l'entièreté de la seconde période en infériorité numérique. Aarab, victime d'une malencontreuse faute sur un Mputu filant seul vers le but, était renvoyé au vestiaire juste avant le repos.

Dans les rangs liégeois, on retiendra le temps de jeu accordé aux vingt-deux joueurs présents, à l'exception de Reuten (au repos) et Perbet (mariage de son frère). Ainsi que le premier but de Tom Panepinto sous ses nouvelles couleurs.

Le RFC Liège disputera sa prochaine rencontre amicale mercredi à Visé, face à Richelle.

RFCL : Debaty (46e Goffin), D'Ostilio (46e Ronvaux), Bustin (62e Van den Ackerveken), Van den Ackerveken (30e Lambot), Nyssen (46e Massart), Merlen (62e Besson), Besson (30e Mouhli), Bruggeman (46e Gosselain), Mouchamps (46e Cavelier), Loemba (46e Gendebien), Mputu (46e Panepinto).

Les buts: 3e Van den Ackerveken (1-0), 5e Lkoutbi (1-1), 38e Bruggeman (2-1), 46e Gendebien (3-1), 88e Panepinto (4-1).