Boire un thé en dégustant une pâtisserie et lire un livre ou jouer à un jeu de société dans un cadre enchanteur inspiré de l’univers d’"Alice au pays des merveilles", ce n’est malheureusement plus possible chez Tea Late. Le salon de thé ouvert rue des Carmes depuis fin 2018 a annoncé ce samedi 9 juillet fermer définitivement ses portes.