La Croix-Rouge a détaillé son bilan, qui restait, dimanche à 19h30, assez positif par rapport aux éditions précédentes du festival liégeois. 1.645 interventions ont été menées, dont 210 pour des coups de soleil, 282 pour foulures et contusions, 240 pour plaies et cloques, et 200 pour des piqures de guêpes. Aucun blessé grave ou souci majeur n’est à déplorer.

Au total, 39 interventions avec surveillance au poste médical avancé de la Croix-Rouge ont eu lieu pour des problèmes liés à l’alcool et neuf pour des intoxications liées à la drogue. 41 évacuations vers des hôpitaux ont été effectuées pour des foulures, déchirures, plaies profondes, intoxication alcoolique ou asthme.

Aucun cas de spiking n’a été enregistré sur l’ensemble du festival, contrairement à ce qui avait été suspecté.

Du côté des services de police, 400 policiers par jour, répartis sur trois pauses, ont été déployés pour assurer les missions de mobilité, proximité et sécurisation. 175 policiers de la zone de Liège, 50 policiers de la zone de Ans-St Nicolas, 60 policiers fédéraux ainsi que des policiers en provenance des zones de police de Wallonie ont été mobilisés.

Il y a eu très peu d’appels pour tapages nocturnes, une trentaine sur les quatre jours.

Onze arrestations administratives pour troubles à l’ordre public et alcoolémie, et une arrestation judiciaire pour vol sont à signaler. 115 véhicules ont dû être dépannés, principalement en soirée.

"Il y a également eu très peu d’appels pour tapages nocturnes, une trentaine sur les quatre jours", a expliqué Jadranka Lozina, porte-parole de la police de Liège dans un communiqué adressé à la presse.

322 personnes se sont présentées au commissariat de Sainte-Walburge, situé entre le site du festival et du camping, resté ouvert chaque jour jusqu’à 01h30. Il s’agissait majoritairement de riverains venus chercher leur pass riverain. 21 procès-verbaux judiciaires ont été dressés principalement pour des faits de vol.

De nombreuses fouilles ont été réalisées à l’entrée du festival et du camping, avec la brigade canine en appui. Dans ce cadre, la brigade judiciaire a rédigé 440 procès-verbaux pour des personnes interpellées en possession de stupéfiants pour leur consommation personnelle. 99% concerne la marijuana, le pourcent restant concerne des pilules d’ecstasy.

"Le camping n’a pas non plus posé de problème majeur en termes de sécurité ou de tapage. Un bon éclairage et les nombreuses caméras ont assuré un camping safe," a détaillé la porte-parole de la police de Liège.

Les services de sécurité du festival saluent une très nette diminution du phénomène de harcèlement, aucun fait de mœurs n’est d’ailleurs à déplorer.

"L’ensemble des services s’accordent sur un bilan très positif de l’événement," a conclu Jadranka Lozina dans son communiqué.

Le festival Les Ardentes se poursuit jusqu’à 01h00, avec notamment Orelsan et Stromae en têtes d’affiche.